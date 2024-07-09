台澳擴大科研合作 竹科與澳洲萊德市麥考瑞園區新創區簽署合作備忘錄

為配合政府拓展科技外交，加強與南向國家合作交流政策，新竹科學園區管理局局長王永壯9日與澳洲萊德市（The City of Ryde ）市長Trenton Brown，以連線方式共同簽署竹科與麥考瑞園區新創區（Macquarie Park Innovation District）合作備忘錄，推動雙方在科技產業領域的合作。

澳大利亞雪梨萊德市議會代表團於2023年3月至參訪竹科，雙方在發展狀況、特色強項及產業領域互有所長，為進一步深化業務夥伴關係，經長期往來討論，確認簽署合作備忘錄，惟因多次協調互訪行程未能成行，延至今日以線上方式辦理簽署儀式。

位於萊德市的麥考瑞園區占地700公頃，由跨公私領域團體管理，園區內麥考瑞大學為澳洲十大名校之一，在商學、生物科技及資訊通信領域表現傑出，近年來因企業增加及州政府配合投入相關基礎建設，麥考瑞園區已成為美歐日外商投資首選地區之一，目前園區內計有180家以上大型國際企業及200家以上當地企業進駐，產業強項包括生物科技、電信通訊、先進製造及金融科技等。

台澳甫於今年5月簽署科技合作協議（STA），雙方將加強4大重點領域合作，包含資通訊科技製造、半導體科技與關鍵技術供應鏈韌性、生物科技以及淨零轉型等，此次竹科與萊德市麥考瑞園區簽署合作備忘錄，體現台澳對彼此科研能量重視，未來將強化雙方在半導體、生醫產業及新創育成的合作，期待雙邊未來科研合作成果，進一步深化台澳情誼。