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台澳擴大科研合作 竹科與澳洲萊德市麥考瑞園區新創區簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹科學園區管理局與澳洲萊德市麥考瑞園區新創區簽署合作備忘錄，由萊德市市長Trenton Brown (左圖右)、萊德市CEO Wayne Rylands (左圖中)、王永壯局長(右圖中)、陳淑珠副局長(右圖左二)7日完成連線簽署。圖／竹科管理局提供
新竹科學園區管理局與澳洲萊德市麥考瑞園區新創區簽署合作備忘錄，由萊德市市長Trenton Brown (左圖右)、萊德市CEO Wayne Rylands (左圖中)、王永壯局長(右圖中)、陳淑珠副局長(右圖左二)7日完成連線簽署。圖／竹科管理局提供

為配合政府拓展科技外交，加強與南向國家合作交流政策，新竹科學園區管理局局長王永壯9日與澳洲萊德市（The City of Ryde ）市長Trenton Brown，以連線方式共同簽署竹科與麥考瑞園區新創區（Macquarie Park Innovation District）合作備忘錄，推動雙方在科技產業領域的合作。

澳大利亞雪梨萊德市議會代表團於2023年3月至參訪竹科，雙方在發展狀況、特色強項及產業領域互有所長，為進一步深化業務夥伴關係，經長期往來討論，確認簽署合作備忘錄，惟因多次協調互訪行程未能成行，延至今日以線上方式辦理簽署儀式。

位於萊德市的麥考瑞園區占地700公頃，由跨公私領域團體管理，園區內麥考瑞大學為澳洲十大名校之一，在商學、生物科技及資訊通信領域表現傑出，近年來因企業增加及州政府配合投入相關基礎建設，麥考瑞園區已成為美歐日外商投資首選地區之一，目前園區內計有180家以上大型國際企業及200家以上當地企業進駐，產業強項包括生物科技、電信通訊、先進製造及金融科技等。

台澳甫於今年5月簽署科技合作協議（STA），雙方將加強4大重點領域合作，包含資通訊科技製造、半導體科技與關鍵技術供應鏈韌性、生物科技以及淨零轉型等，此次竹科與萊德市麥考瑞園區簽署合作備忘錄，體現台澳對彼此科研能量重視，未來將強化雙方在半導體、生醫產業及新創育成的合作，期待雙邊未來科研合作成果，進一步深化台澳情誼。

半導體 生物科 竹科

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