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竹科與澳洲萊德市簽署備忘錄 擴大科研合作
新竹科學園區管理局今天與澳洲萊德市（Ryde）麥考瑞園區新創區簽署合作備忘錄，推動雙方在科技產業領域的合作。
竹科管理局透過新聞稿表示，澳大利亞雪梨萊德市議會代表團去年3月至竹科參訪，為進一步深化業務夥伴關係，經長期往來討論，決定簽署合作備忘錄；因多次協調互訪行程未能成行，延至今天以線上方式辦理簽署儀式。
竹科管理局長王永壯與萊德市長布朗（TrentonBrown）今天共同簽署合作備忘錄，未來雙方將強化在半導體、生醫產業及新創育成的合作，進一步深化台澳情誼。
麥考瑞園區占地700公頃，由跨公私領域團體管理，區內估計有180家以上大型國際企業及200家以上當地企業進駐，產業強項包括生物科技、電信通訊、先進製造及金融科技等。
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