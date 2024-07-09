快訊

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

元太營收／6月27.72億元 月增3.4%、年增18.6% 寫近18個月單月新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技。記者李珣瑛／攝影
元太科技。記者李珣瑛／攝影

電子紙大廠元太（8069）9日公告今年6月合併營收27.72億元，月增3.4%，年增18.6%，寫近18個月單月新高。對於2024年展望，元太維持先前說法，首季營運是谷底，第2季會比第1季好，接下來逐季成長，今年比去年好。

元太今年第2季合併營收76.56億元，季增35.7%，年增5.8%，來到近六季單季新高。累計今年上半年合併營收132.99億元，年減8.1%。今天股價終止連二跌起漲，上漲7元，成交量4,251張，收270元。

元太董事長李政昊日前在股東會中表示，面對2024 年國際政經仍不穩定，經營團隊致力於細緻掌握市場變化，以謹慎穩健腳步為公司持續成長而努力。將在業務、技術研發和營運管理方面應對挑戰並把握機會。並看好新產能加入下，元太無論在消費性或ESL產品，都將恢復成長動能。

電子紙大廠元太今年首季合併營收56.43億元，季減3.3%，年減22%。毛利率47.39%，分別季減8.88及年減1.76個百分點。稅後純益13.24億元，季增6.9%，年減24.5%；每股稅後純益1.16元。主要因為客戶產品轉換時程遞延，面臨客戶需求變化和庫存波動的問題，進而影響元太的營收和利潤。模組出貨比重高，電子紙材料出貨較少，也影響毛利率表現。但元太第1季的營收和淨利仍是近13年來的第三高。

元太 營收

延伸閱讀

采威3大業務需求同步增加 上半年營收創新高

廣達6月營收1,113億 攀19月高點…AI伺服器出貨將大爆發

緯穎6月業績彈升24% 冠同業

被動元件龍頭國巨Q2增10% 比預期好

相關新聞

元太營收／6月27.72億元 月增3.4%、年增18.6% 寫近18個月單月新高

電子紙大廠元太（8069）9日公告今年6月合併營收27.72億元，月增3.4%，年增18.6%，寫近18個月單月新高。對...

應用材料推出創新晶片布線技術 助推2奈米以下節點

應用材料今日宣布推出材料工程創新技術，透過使銅佈線微縮到 2 奈米及以下的邏輯節點，來提高電腦系統的每瓦效能。 台積電（...

采威6月營收達0.63億元 年增29.64％

采威國際今日公告6月合併營收為0.63億元，較上月營收0.51億元增加23.23％、較去年同期營收0.48億元增加29....

TESDA完成董監改選 延攬AMD副總裁王啟尚新任董事

專精於 SoC 層級驗證的領先 EDA 公司台灣電子系統設計自動化（TESDA）股東臨時會完成董監事改選，延攬超微（AM...

廣達6月營收1,113億 攀19月高點…AI伺服器出貨將大爆發

廣達昨（8）日公布6月合併營收1,113.18億元，連二月站穩千億元大關，攀上19個月來高點，月增9.9%，反映筆電與A...

5700位「億元富豪」誕生…張忠謀若1股未賣身價逾千億 曾說：股價新高從不是意外

護國神山台積電(2330)在7/4開盤就衝上千元大關，以新天價1005元收盤，也帶動台股收在史上新高點，週五(7/5)開盤仍站穩千元，隨後於平盤附近遊走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。