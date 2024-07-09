元太營收／6月27.72億元 月增3.4%、年增18.6% 寫近18個月單月新高

電子紙大廠元太（8069）9日公告今年6月合併營收27.72億元，月增3.4%，年增18.6%，寫近18個月單月新高。對於2024年展望，元太維持先前說法，首季營運是谷底，第2季會比第1季好，接下來逐季成長，今年比去年好。

元太今年第2季合併營收76.56億元，季增35.7%，年增5.8%，來到近六季單季新高。累計今年上半年合併營收132.99億元，年減8.1%。今天股價終止連二跌起漲，上漲7元，成交量4,251張，收270元。

元太董事長李政昊日前在股東會中表示，面對2024 年國際政經仍不穩定，經營團隊致力於細緻掌握市場變化，以謹慎穩健腳步為公司持續成長而努力。將在業務、技術研發和營運管理方面應對挑戰並把握機會。並看好新產能加入下，元太無論在消費性或ESL產品，都將恢復成長動能。

電子紙大廠元太今年首季合併營收56.43億元，季減3.3%，年減22%。毛利率47.39%，分別季減8.88及年減1.76個百分點。稅後純益13.24億元，季增6.9%，年減24.5%；每股稅後純益1.16元。主要因為客戶產品轉換時程遞延，面臨客戶需求變化和庫存波動的問題，進而影響元太的營收和利潤。模組出貨比重高，電子紙材料出貨較少，也影響毛利率表現。但元太第1季的營收和淨利仍是近13年來的第三高。