采威6月營收達0.63億元 年增29.64％
采威國際今日公告6月合併營收為0.63億元，較上月營收0.51億元增加23.23％、較去年同期營收0.48億元增加29.64％，連續9個月單月營收年增率維持正成長。
累計2024年上半年營收達2.92億元，較去年同期2.33億元增加25.44％，改寫興櫃以來同期新高佳績。
采威6月營收繳出連續9個月單月營收年增率正成長的成績，主要受惠於三大業務：系統整合、智慧方案、雲端應用服務領域的訂單需求齊步增加。
在系統整合方面，運動品牌代理商針對虛擬化系統汰舊換新，也有來自國際知名光學大廠採購直立式工作站的訂單；另在智慧方案，公司積極爭取政府機構單位客戶之數位轉型應用，除了新竹市政府外，亦有新增新竹市消防局，針對防汛期間的資訊整合包括降雨、水量、災害資訊等，以利防災單位運用Open Data更落實數位轉型。
雲端應用服務領域上，獲得2家營造廠訂閱Autodesk產品，以及自動化系統設備規劃製造商執行數位AI診斷後推薦採購ERP系統等，另外擴大會員點數行銷策略，帶動客戶於IScloud360平台進行線上續訂雲端SaaS產品，使平台的數位營運效益逐步發揮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言