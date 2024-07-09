采威6月營收達0.63億元 年增29.64％

采威國際今日公告6月合併營收為0.63億元，較上月營收0.51億元增加23.23％、較去年同期營收0.48億元增加29.64％，連續9個月單月營收年增率維持正成長。

累計2024年上半年營收達2.92億元，較去年同期2.33億元增加25.44％，改寫興櫃以來同期新高佳績。

采威6月營收繳出連續9個月單月營收年增率正成長的成績，主要受惠於三大業務：系統整合、智慧方案、雲端應用服務領域的訂單需求齊步增加。

在系統整合方面，運動品牌代理商針對虛擬化系統汰舊換新，也有來自國際知名光學大廠採購直立式工作站的訂單；另在智慧方案，公司積極爭取政府機構單位客戶之數位轉型應用，除了新竹市政府外，亦有新增新竹市消防局，針對防汛期間的資訊整合包括降雨、水量、災害資訊等，以利防災單位運用Open Data更落實數位轉型。

雲端應用服務領域上，獲得2家營造廠訂閱Autodesk產品，以及自動化系統設備規劃製造商執行數位AI診斷後推薦採購ERP系統等，另外擴大會員點數行銷策略，帶動客戶於IScloud360平台進行線上續訂雲端SaaS產品，使平台的數位營運效益逐步發揮。