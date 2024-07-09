用AI找工作時代來臨 唯數娛樂推「Worky人力媒合APP」

遊戲廠商唯數娛樂指出，在台灣面臨勞動市場結構性轉變的挑戰之際，公司不僅深耕手機遊戲代理業務，更致力於解決缺工問題，創新推出「Worky人力媒合APP」。

唯數娛樂指出，此平台以「AI智能媒合」與「評價機制」為核心技術，顛覆傳統的招聘模式，使求職者與雇主之間的匹配過程更加高效且直接。

唯數娛樂表示，「Worky」的出現對於餐飲業和服務業的缺工狀態提供了及時的解答。它允許工作者在免面試和撰寫履歷的情況下迅速找到工作，甚至是短時工作也能即時領薪，這不僅為工作者提供靈活性，同時也為商家節省大量的招聘成本和時間。

商家在此平台上發布職位需求時無需支付任何額外費用，免刊登費、免版位費、免月租費，大幅降低人事成本，同時Worky更利用AI技術確保僱用的人力質量。

為了進一步激勵優秀工作者，唯數娛樂推出「百萬評價之星」活動，鼓勵打工者累積5星好評以賺取額外獎金。即日起每當打工者獲得5顆星評價，就能累計獎金一千元，累計獎金最高可達100萬元。活動結束後，將根據每個人的5星工作時間比例分配獎勵，用信用來幫自己加薪。