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TESDA 完成董監改選 延攬 AMD 副總裁王啟尚新任董事

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

專精於 SoC 層級驗證的領先 EDA 公司台灣電子系統設計自動化（TESDA）股東臨時會完成董監事改選，延攬超微（AMD）顯示卡技術與工程資深副總裁王啟尚新任董事。會中也通過引進研創資本的資金，是 TESDA 首次獲得機構投資人注資。此外，TESDA 將在董事會下設置「諮詢委員會」，邀集半導體相關專業背景的產學賢達加入，強化董事會專業職能。

TESDA 新任董事王啟尚，畢業於國立交通大學電機工程系和西雅圖華盛頓大學電機工程研究所，為國立交通大學傑出校友，現職為 AMD 顯示卡技術與工程資深副總裁，負責顯示卡技術的開發，包括架構、IP和軟體，擁有超過30年的顯示卡與矽晶工程經驗。他在半導體領域的豐富經驗，將為 TESDA 的技術研發、商業模式確立及市場開發等領域提供重要指引及建言，助益公司發展。

此外，TESDA 並在董事會下設立「諮詢委員會」，成員除了王啟尚外，亦延攬 SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、國立清華大學電機系教授黃錫瑜擔任委員。

曹世綸為 SEMI 首位亞裔行銷長，擁有多年經營科技及微電子產業、品牌與行銷展會的經驗，有助於促進 TESDA 提升海外知名度，強化與國外客戶及夥伴鏈結，拓展國際市場；黃錫瑜致力於培育高科技人才，推動產學合作，有利於滿足公司對人才的需求。

TESDA 董事長黃克勤博士指出，經營團隊非常榮幸能夠邀集到半導體相關產學領域菁英進入公司董事會及諮詢委員會，有助於增進董事多元化與專業性，希望借重諸位專家在半導體的專業，給予公司經營發展的建言。儘管 TESDA 尚未辦理股票公開發行作業，但強化董事會職能，重視公司治理，提升企業永續價值，為 TESDA 向來秉持企業經營者應有的態度及責任。

為強化股東結構，TESDA 此次股東臨時會通過引進研創資本的資金，也是 TESDA 首次獲得機構投資人注資。研創資本為工研院創新公司及多家台灣知名企業共同組成之公司。研創資本董事長劉佳明表示，TESDA 成立至今累積的表現獲得股東肯定，新資金的注入下，將帶領 TESDA 朝向A輪融資前進，並有利推進台灣 EDA 產業生態鏈的發展。

半導體 股東臨時會 顯示卡

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