鈺創現增每股38元發行 擬籌13.3億元償還銀行借款
利基型記憶體廠鈺創現金增資預計每股38元發行，將籌措新台幣13.3億元，用以償還銀行借款。
鈺創現金增資將發行3500萬股，其中75%約2625萬股由原股東按認股基準日股東名簿記載的持股比例認購，15%約525萬股由員工認購，其餘10%約350萬股採公開申購方式對外公開承銷。
鈺創今天公告，現金增資發行價格每股38元，以8日收盤價50.3元計，折價達24.45%，預計籌措13.3億元，償還銀行借款。現金增資認股基準日為7月22日，最後過戶日7月17日，停止過戶起始日期為7月18日，停止過戶截止日期
隨著市場需求回溫，鈺創今年上半年累計營收18.64億元，較去年同期增加43.05%。鈺創先前指出，今年上半年是產業復甦期，下半年景氣將比上半年正面，2025年可望延續攀升力量。
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