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群聯、達發、原相除息 強勢完成填息

中央社／ 新竹9日電

IC設計廠群聯、達發原相今天除息，股價早盤同步走高，皆順利完成填息。

群聯112年下半年度現金股利每股配發8.65930424元，總金額17.73億元，預計8月1日發放。群聯今天開盤跳空達613元，上漲9元，順利完成填息，隨後進一步達619元，上漲15元；不過盤中受指數拉回影響由紅翻黑。

隨著儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場需求好轉，群聯今年上半年NAND Flash位元出貨量年增54%，累計上半年營收新台幣324.21億元，年增61%。

達發去年度盈餘每股配發4.9557074元現金股利，總金額8.3億元，預計8月2日發放。達發開盤跳空達744元，上漲11元，順利完成填息，隨後進一步達753元，上漲20元。達發今年來受惠終端需求緩步回溫，營運開始恢復成長；前5月營收70億元，年增33.14%。

原相每股配發4.51535132元現金股利，總金額6.73億元，預計8月8日發放。原相盤中攻上187元，上漲7元，順利完成填息。原相今年來受惠電競滑鼠客戶需求強勁，累計上半年營收達37.95億元，較去年同期增加52.93%。

原相 達發

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