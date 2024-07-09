聯合國統計電子廢棄物逐年暴增 中經院發起倡議籲正視

中華經濟研究院宣布發起《循環電子產品倡議及夥伴關係》，連結宏碁、惠普、華碩、戴爾等IT品牌業者，共19個合作夥伴，致力於四大重點工作。包括：提出循環電子產品政策建議；研議循環電子產品示範工作； 推動循環電子產品示範工作； 分享國際循環電子產品發展經驗及資訊。

中經院指出，根據聯合國訓練研究所（UNITAR）、國際電信聯盟（ITU）發布的 《2024 年全球電子廢棄物監測報告》（The Global E-waste Monitor 2024）， 2022年電子廢棄物達 6,200 萬公噸，但全球回收機制與量能不足，僅 22.3% 被妥善回收處理。

報告進一步指出，隨著消費持續增加、維修不易、產品生命週期縮短等因素，2030年電子廢棄物將增至 8,200 萬公噸。電子產品因線性的消費行為，造成電子廢棄物不斷成長，同時回收成效不彰等於讓電子廢棄物中蘊含的自然資源變成垃圾。有鑑於此，中華院綠色經濟研究中心於自7月起宣布，發起《循環電子產品倡議》，希望社會各界正視眼前的問題與挑戰，並與志同道合的夥伴合作。

中經院還提到，除了上述IT業者外，響應倡議的合作夥伴還有循環再生與材料方案協力業者、新創租賃及維修服務業者，以及策略智庫單位。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任林俊旭指出，因應循環電子產品倡議，綠色經濟研究中心將展開系列工作討論，支持政府資源循環零廢棄願景，透過永續消費與生產、提升資源使用效率、加值化處理廢棄物三大策略面向，從電子產品出發，藉由跳脫線性經濟思維模式，找出促進產品生命週期各階段的資源循環路徑，轉變為循環經濟的運作模式。並鼓勵更多企業和個人參與。