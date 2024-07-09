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采威3大業務需求同步增加 上半年營收創新高

中央社／ 台北9日電

資訊服務業者采威國際受惠於系統整合、智慧方案、雲端應用服務等3大業務的訂單需求同步增加，今天公布6月合併營收約新台幣6263萬元，月增23.23%，年增29.64%，連續9個月單月營收年增率正成長。

采威累計今年上半年營收達2.92億元，較去年同期增加25.44%，改寫興櫃以來同期新高。

采威發布新聞稿說明，在系統整合方面，運動品牌代理商針對虛擬化系統汰舊換新，也有來自國際知名光學大廠採購直立式工作站的訂單。

智慧方案部分，采威爭取政府機構單位客戶的數位轉型應用，除了新竹市政府外，也新增新竹市消防局，針對防汛期間的資訊進行整合，包括降雨、水量、災害資訊等。

另外，資訊服務商緯創軟體公布6月合併營收8.27億元，月減2%，年增16.8%；第2季合併營收25.24億元，季增4.3%，年增18.6%；上半年累計營收49.42億元，年增18.2%。

展望後市，緯軟指出，互聯網產業需求仍是主要成長動能，然而智慧汽車市場的不確定性增加，緯軟下半年營運策略將保持審慎。

營收 緯創軟體

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