台達電好勇 市值締新猷

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值股昨（8）日漲勢凌厲，電源一哥台達電（2308）也展現產業龍頭氣勢，昨天股價首度突破400元大關，最高一度攻上404元天價，終場勁揚15元或3.87%、收402元，為歷來收盤新高價，市值達1.04兆元，同寫新猷，穩居台股上市櫃公司市值第六大。

台達電昨天並公布6月合併營收348.29億元，雖然月減0.7%，仍為同期新高，年增率為0.01%；第2季合併營收1,034.45億元，為歷來最旺的第2季，季增13.3%，年增2.8%；上半年合併營收1,947.42億元，年增0.7%。

法人認為，台達電除了AI伺服器題材之外，受惠近期特斯拉股價重拾動能，將電動車推回市場投資焦點，今年傳統車廠積極推出多款車型，同時看到混合動力車需求增溫，預期2024年車用營收可望維持20%至30%成長動能。

由於目前台達電車用事業已處於獲利狀態，隨營收規模放大，對公司整體獲利將有正面助益。

法人看好，台達電在AI伺服器伺服器布局開始收割，尤其伺服器產品轉向輝達GB200，對台達電有利，因為台達電產品組合包括液冷和UPS在內的基礎設備，產品組合提升，可望帶動更強勁成長動能，下半年營運有望優於預期。

台達電 營收

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