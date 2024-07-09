大立光6月業績報喜 股價重返3,000元大關
股后大立光（3008）6月業績意外報喜，法人看好，在蘋果iPhone 16系列新機備貨潮帶動下，大立光本季營運不看淡，昨（8）日三大法人買盤力拱，推升大立光股價重回3,000元大關，盤中最高一度衝上3,110元，終場收3,030元，上漲135元，為三年來波段新高價。
大立光上周五（5日）公布6月合併營收衝破40億大關、達40.41億元，月成長16%，優於預期，為五個月來高點，年增50%。大立光表示，由於目前已進入新機拉貨旺季，看好7月拉貨動能優於6月。
大立光原預估，6月拉貨與5月差不多，不過，最後營收表現令人驚喜，主要受惠客戶陸續有新機拉貨需求帶動。
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