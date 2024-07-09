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被動元件龍頭國巨Q2增10% 比預期好

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
被動元件大廠國巨董事長陳泰銘。記者胡經周／攝影
被動元件大廠國巨董事長陳泰銘。記者胡經周／攝影

台灣被動元件龍頭國巨（2327）昨（8）日公布6月合併營收連四月站穩百億元大關、達100.04億元；在產能利用率拉升帶動下，第2季合併營收314.19億元，創單季新高，季增幅度比預期強勁、達10.2%，年增17.3%，公司樂觀預期隨著AI應用火熱，客戶庫存趨於健康，產能利用率將持續提升。

國巨首季每股純益11.02元，連三季賺逾一個股本，隨著第2季營收表現比預期出色，法人看好單季將再賺逾一個股本，本季產能利用率持續提升，有助帶動毛利率與獲利繼續向上。

國巨6月合併營收100.04億元，雖因季底盤點因素而月減6.6%，但較去年同期成長14%；第2季合併營收314.19億元，創單季新高，季增10.2%，比公司原先預期季增1%至3%更出色，並較去年同期增加17.3%。

展望本季營運，國巨表示，雖然全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，客戶端庫存已趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並將調升產能利用率以因應市況，正向以對AI應用的營運動能及後市展望。

國巨董座陳泰銘先前於股東會表示，下半年從國巨集團的角度來說，會比第2季初時研判要來得好，主因無論從公司本身或是客戶庫存，都調整到滿健康的水位。產能利用率方面，標準品會從第2季約五成提高到65%，利基型產品則會從70%提升至75%。

至於AI應用，陳泰銘強調，國巨能提供完整的AI完整解決方案，綜觀集團的產品線，不單只提供MLCC、晶片電阻，還有包括電感、磁性元件等，當中，標準品、利基品都有，也能依照客戶對不同的耐高溫、高電流要求，提供客製化產品組合。

國巨 營收 產能利用率

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