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緯穎6月業績彈升24% 冠同業

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）集團昨（8）日公告6月業績，母公司緯創為887.87億元，月增11.7%，單月、第2季及上半年營收都是歷年同期次高；集團旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）更展現強勁爆發力，6月營收307.58億元，為近15個月新高，較5月大增24%，月增幅傲視同業，帶動第2季營收攻上同期新高。

緯創6月合併營收年增9.48%；第2季合併營收2,409.31億元，季增1.13%，年增16.1%；上半年合併營收4,791.59億元，年增14.48%。

緯創預估，第3季一般伺服器營收將較第2季持平至小幅成長，AI伺服器動能強勁、營收將有雙位數成長。

緯穎6月營收307.58億元，受惠AI伺服器與通用伺服器拉貨動能同步轉強，營收明顯跳增，並較去年同期成長36.05%，寫歷年同期次高。第2季合併營收774.81億元，季增11.28%，年增37.6%，攀上近六季高點。

伺服器 營收

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