廣達6月營收1,113億 攀19月高點…AI伺服器出貨將大爆發

廣達（2382）昨（8）日公布6月合併營收1,113.18億元，連二月站穩千億元大關，攀上19個月來高點，月增9.9%，反映筆電與AI伺服器出貨旺，推升第2季合併營收攻上3,099.54億元，季增近二成，優於市場預期，為歷年來最旺第2季。公司預告，下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期。

廣達6月合併營收年增23.4%；第2季合併營收季增19.7%，年增26.49%，受惠PC出貨量季增逾一成，加上AI伺服器缺料緩解、出貨轉強，單季營收攀近六季高點，也是歷年最旺的第2季。上半年合併營收5,688.94億元，年增11.28%，為同期次高。

廣達表示，6月筆電出貨量衝上450萬台，月增約12.5%；第2季整體PC出貨量共1,170萬台，較首季1,050萬台增加約11.4%。廣達昨天股價漲7.5元、收319.5元。

廣達指出，第2季GPU供貨轉順，AI伺服器出貨動能也逐步升溫，對下半年展望維持先前法說預估，看好下半年AI伺服器相關產品出貨動能會更顯著。

廣達首季AI伺服器營收占比已拉升到20%至25%，受惠超大規模資料中心客戶積極建置基礎建設，隨著GPU缺料情況緩解，法人估廣達第2季AI伺服器營收比重可望超過三成。

廣達看好，下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期，AI伺服器專案需求加速成長，今年營收貢獻持續拉升，全年AI伺服器在整體伺服器營收占比將超過五成大關。

另一電子代工大廠英業達昨天也公布6月合併營收為509.3億元，雖然月減2.4%，但較去年同期成長6.73%；第2季合併營收1,541.58億元，為單季新高，季增18.08%，年增17.9%；上半年合併營收2,846.65億元，為同期最佳，年增13.49%。