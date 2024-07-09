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技嘉6月營收 三喜臨門

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

受惠AI伺服器需求暢旺，技嘉（2376）昨（8）日公布6月合併營收229.32億元，為歷年最旺的6月，月增2%，並較去年同期大增137.7%；第2季合併營收739.33億元，為單季新高，季增34%，年增182.93%；上半年合併營收1,290.85億元，為同期最佳，年增136.99%。

展望下半年營收與獲利，技嘉董事長葉培城之前表示，AI伺服器單價太高，「技嘉營收必然大幅成長」；獲利方面，不可能營收往上跑，獲利不跟著往上，每股純益一定會大幅成長，下半年不會比上半年差。

葉培城指出，技嘉主要有兩大來源，除了AI伺服器之外，傳統PC通路（主機板與顯卡）業績也從谷底回升，加上該公司近期陸續發表AI PC新品，下半年就會看到AI PC業務有一些成長，明年換機潮會更明顯。

至於毛利率走勢，技嘉表示，這一波AI需求來得太快，所有公司都在認真學習中，對毛利率貢獻一定是大的，也因此，他看好技嘉今年每股純益一定會大幅成長。

葉培誠認為，AI伺服器不僅帶來營收，也提升價值，現在爭取AI伺服器訂單，根本不需要低價搶單。

談到產能，葉培誠強調：「不用擔心」，主因訂單能見度到哪裡，技嘉的產能可以適時擴充，沒有問題，尤其後段組裝產能擴充很快，桃園廠產能夠大了，可以做局部改善，就可以生產AI伺服器。

AI 技嘉 營收

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