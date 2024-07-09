鴻海印度廠 獲Google手機訂單

印度媒體Money Control 報導，Google已準備好將在印度開始生產新機Pixel 9系列，法人點名，Google高階智慧手機供應商鴻海（2317）受惠大。

Google手機兩大供應商為鴻海與仁寶，其中，鴻海生產高階的Pixel Pro版本，仁寶則生產入門款的Pixel。外電指出，Google計劃在印度最大代工廠迪克森（仁寶在印度的合作夥伴）幫助下，生產規格相對較低的新機 Pixel 9。與此同時，Pro版本Pixel 新機將由鴻海位在泰米爾那都邦（Tamil Nadu）的工廠生產。待Google 在8月中旬正式發表Pixel 9系列後，9月起全面量產。