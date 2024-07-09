宏碁持續併購 推動品牌轉型

宏碁（2353）集團今年重啟併購，要轉型往生活風格品牌邁進。上周集團子公司建碁宣布併購日本精品家電品牌暨創意工作室Amadana株式會社，宏碁董事長陳俊聖昨（8）日表示，投資日商就是宏碁品牌經營從理性走向感性最好的案例，接下來宏碁還會持續併購，集團子公司也在尋找適合的投資標的。

陳俊聖表示，今年初宏碁內部進行討論，希望品牌經營從理性走向感性，而最好的案例就是建碁投資的Amadana株式會社，該案是由宏碁拍板，但因建碁擅長零售領域，所以由建碁投資會有較好的互補效果。建碁取得Amadana九成股權，將於第3季開始認列營收。同時，集團旗下通路商展碁國際已預告，已爭取該品牌代理，藉此發揮集團綜效。

陳俊聖分析，Amadana是有20幾年歷史的知名品牌，代表日本的澀谷風格，著重設計感，未來Amadana團隊將有機會參與宏碁集團生活家電和非PC產品的設計。

他強調，除了Amadana投資案外，接下來宏碁還會持續併購，但方向或領域則暫不公開。但宏碁將維持內部創業及外部投資併購並重，不斷尋找新的商業模式。

宏碁旗下展碁、安碁資訊、宏碁資訊近年也持續進行外部投資，展碁總經理林佳璋表示，展碁會透過夥伴經濟方式，尋找投資標的。

安碁資訊總經理吳乙南指出，公司先前已併購宏碁雲架構，持續在尋找新的併購標的，主要考量點有客戶基礎及雲端技術能力的公司；宏碁資訊總經理周幸蓉則認為，宏碁資訊從技術量能、客戶／市場補強角度考量，試圖從軟體生態圈去尋找能發揮綜效的公司。