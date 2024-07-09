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鴻海三大利多助攻業績看旺 股價衝逾17年新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

鴻海（2317）旗下鴻騰科技（FIT）上半年轉虧為盈，夏普最壞時間已過，法人預期，鴻海財報將能實質反映本業狀況，加上蘋果新款iPhone 16系列啟動備貨潮，三大利多激勵鴻海下半年業績看旺。

受到轉投資公司鴻騰與夏普等陸續擺脫陰霾激勵下，鴻海昨（8）日股價士氣如虹，收226.5元，漲12元或5.59%，改寫17多年來新高價，成交量11.42萬張，僅花五個交易日完成填息。三大法人近五個交易日合計賣超3.17萬張，不過，昨天三大法人由賣轉買，合計買超2萬餘張。

鴻海股價
鴻海股價

FIT昨天公告，該公司上半年未經審核淨利潤約2,800萬美元至3,300萬美元，2023年上半年未經審核淨虧損約900萬美元。FIT表示，上半年轉虧為盈，主要歸因集團管理效率提高，加上電腦及網絡設施終端市場需求逐漸恢復。

在業務更新方面，FIT表示，為擴展集團的汽車業務、電氣化產品範圍及客戶群的核心能力，目前正在與獨立第三方進行磋商，以收購多間從事汽車業務（包括汽車的高壓電力分配系統）公司的若干資產及股份（潛在收購事項）。

FIT指出，截至本公告日期，磋商仍在進行中且潛在收購事項未必會落實。 倘潛在收購事項落實將構成上市規則下的須予披露交易，公司將根據上市規則適時另行作出公告。

在本業方面，隨著蘋果將在9月發表新一代iPhone 16系列智慧手機，可望帶動鴻海下半年進入出貨旺季，推升業績上揚。鴻海表示，目前已進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望本季營運，將有季增及年增的表現。法人看好，iPhone 16系列今年將搭上AI浪潮，推升出貨量進一步增長，主力代工廠鴻海受惠大。

iPhone 三大法人 鴻海

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