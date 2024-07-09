聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁下半年釋出好消息 董座陳俊聖：已看到AI PC需求

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁董事長陳俊聖。記者余承翰／攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者余承翰／攝影

宏碁（2353）集團董事長陳俊聖昨（8）日指出，目前已看到AI PC需求，從通路端回饋來看，「現在新的PC採購，大概有八到九成都會討論到AI PC。」在AI PC動能啟動下，加上子公司「老虎隊」下半年營運釋出佳音，陳俊聖看好，宏碁下半年營運將優於上半年。

宏碁衝刺多元事業引擎策略，子公司展碁國際、安碁資訊及宏碁資訊營運有成，並購入商用不動產，預計今年底入駐南港新辦公室「百代宏碁大樓」，陳俊聖昨日以集團大家長身分出席揭牌儀式。

針對下半年市況，陳俊聖表示，「我們現在能見度到達第3季度，看得蠻清楚的。」以季節性來說，下半年應該會比上半年好一些，今年上半年情況也不算差，因為相對去年上半年少了庫存的干擾。「今年下半年我們靜待AI PC，且努力把AI在伺服器、PC及應用端能好好發力。」

陳俊聖談話重點摘要
陳俊聖談話重點摘要

陳俊聖強調，目前已看到AI PC的需求，先前去了南部通路端，從當地的回饋來看，「現在新的PC採購，大概有八到九成都會討論到AI PC」，除了電競以外，用於文書處理的消費者也有四到五成會考慮AI PC的運用。

至於重點關注市場，陳俊聖認為就是印度。他說，因為現在全球成長動能在印度市場，當地現在情況就像20年前的中國大陸一樣，而現在要成長就要看印度。

宏碁目前在印度商用市場處於領先者角色，今年重點則擺在衝刺消費性市場，此外，宏碁旗下安圖斯科技、宏碁智新也在當地設點，持續擴大集團在印度量能。談到AI前景，陳俊聖表示，生成式AI只是這一段時間很熱門，但AI已經發展50年。這次生成式AI潮流，可以比擬90年代末期的網路興起，現在每家公司都有客服需求，生成式AI可協助即時處理。

宏碁三家子公司下半年營運也釋出佳音。展碁總經理林佳璋表示，展碁下半年營運一定會比上半年好，下半年也會推出新產品，增加新的代理線。

AI 宏碁資訊 陳俊聖

延伸閱讀

美媒：印度擬放寬對中工人簽證 補專業技術缺口

印度女性辛苦取水 凸顯女權、公衛困境

印度台商總會會所揭牌 開放外地台商短期住宿

宏碁 Chromebook 筆電稱霸加拿大 第一季市占率突破五成

相關新聞

廣達6月營收1,113億 攀19月高點…AI伺服器出貨將大爆發

廣達昨（8）日公布6月合併營收1,113.18億元，連二月站穩千億元大關，攀上19個月來高點，月增9.9%，反映筆電與A...

5700位「億元富豪」誕生…張忠謀若1股未賣身價逾千億 曾說：股價新高從不是意外

護國神山台積電(2330)在7/4開盤就衝上千元大關，以新天價1005元收盤，也帶動台股收在史上新高點，週五(7/5)開盤仍站穩千元，隨後於平盤附近遊走。

緯穎6月業績彈升24% 冠同業

緯創集團昨（8）日公告6月業績，母公司緯創為887.87億元，月增11.7%，單月、第2季及上半年營收都是歷年同期次高；...

被動元件龍頭國巨Q2增10% 比預期好

台灣被動元件龍頭國巨昨（8）日公布6月合併營收連四月站穩百億元大關、達100.04億元；在產能利用率拉升帶動下，第2季合...

大立光6月業績報喜 股價重返3,000元大關

股后大立光6月業績意外報喜，法人看好，在蘋果iPhone 16系列新機備貨潮帶動下，大立光本季營運不看淡，昨（8）日三大...

台達電好勇 市值締新猷

台積電、聯發科、鴻海等電子權值股昨（8）日漲勢凌厲，電源一哥台達電也展現產業龍頭氣勢，昨天股價首度突破400元大關，最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。