宏碁下半年釋出好消息 董座陳俊聖：已看到AI PC需求

宏碁（2353）集團董事長陳俊聖昨（8）日指出，目前已看到AI PC需求，從通路端回饋來看，「現在新的PC採購，大概有八到九成都會討論到AI PC。」在AI PC動能啟動下，加上子公司「老虎隊」下半年營運釋出佳音，陳俊聖看好，宏碁下半年營運將優於上半年。

宏碁衝刺多元事業引擎策略，子公司展碁國際、安碁資訊及宏碁資訊營運有成，並購入商用不動產，預計今年底入駐南港新辦公室「百代宏碁大樓」，陳俊聖昨日以集團大家長身分出席揭牌儀式。

針對下半年市況，陳俊聖表示，「我們現在能見度到達第3季度，看得蠻清楚的。」以季節性來說，下半年應該會比上半年好一些，今年上半年情況也不算差，因為相對去年上半年少了庫存的干擾。「今年下半年我們靜待AI PC，且努力把AI在伺服器、PC及應用端能好好發力。」

陳俊聖談話重點摘要

陳俊聖強調，目前已看到AI PC的需求，先前去了南部通路端，從當地的回饋來看，「現在新的PC採購，大概有八到九成都會討論到AI PC」，除了電競以外，用於文書處理的消費者也有四到五成會考慮AI PC的運用。

至於重點關注市場，陳俊聖認為就是印度。他說，因為現在全球成長動能在印度市場，當地現在情況就像20年前的中國大陸一樣，而現在要成長就要看印度。

宏碁目前在印度商用市場處於領先者角色，今年重點則擺在衝刺消費性市場，此外，宏碁旗下安圖斯科技、宏碁智新也在當地設點，持續擴大集團在印度量能。談到AI前景，陳俊聖表示，生成式AI只是這一段時間很熱門，但AI已經發展50年。這次生成式AI潮流，可以比擬90年代末期的網路興起，現在每家公司都有客服需求，生成式AI可協助即時處理。

宏碁三家子公司下半年營運也釋出佳音。展碁總經理林佳璋表示，展碁下半年營運一定會比上半年好，下半年也會推出新產品，增加新的代理線。