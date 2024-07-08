宏碁子公司「三老虎」將搬新家 下半年營運跑得更快

宏碁（2353）集團旗下「老虎隊」子公司展碁國際（6776）、安碁資訊（6690）、宏碁資訊（6811）即將於今年底前搬入南港新辦公室，遷入新家新氣象，宏碁三家子公司下半年也同步釋出佳音，看好下半年營運將優於上半年。

展碁今年6月營收21.54億元，月增8.21%、年增9.81%，為13個月新高；累計展碁國際今年上半年營收達115.4億元，年增2.57%，為歷史次高。

展望後市，展碁總經理林佳璋指出，我們都是下半年業績比上半年好，下半年有很多新東西會出來，以及有新的代理，預計在兩個月會有新東西亮相。

此外，宏碁集團旗下建碁（3046）上周宣布投資日本精品家電品牌暨創意工作室Amadana株式会社，林佳璋表示，展碁也已經去爭取該品牌代理，藉此有機會發揮集團綜效。

安碁資訊今年6月營收2.04億元，月增19.58%、年增19.59%，創單月營收新高。合計第2季營收5.3億元，季增22.12%、年增18.49%，亦創單季新高；累計安碁資訊今年上半年營收9.81億元，年增15.63%。

安碁資訊總經理吳乙南指出，安碁資訊過往都是下半年營運優於上半年，主要是因專案驗收大多在第4季。安碁資訊今年上半年營收已成長15.6%，今年又有新的題材，如傳統客戶資安建置，現在受到法規更嚴謹影響，而中小型企業資安也有新規範，對安碁資訊來說都是正面的需求。

宏碁資訊總經理周幸蓉則指出，上半年生成式AI需求相當強勁，客戶需求包含優化營運、程式及客服，之後還有人資、財務、法務等領域，包含政府、金融業及製造業都有需求。

宏碁資訊今年6月營收12.72億元，月增224.04%、年增1.71%，創單月歷史新高。宏碁資訊第2季營收23.89億元，季增10.09%、年增7.13%，創單季新高；累計宏碁資訊今年上半年營收達45.53億元，年增11.6%，亦為新高紀錄。