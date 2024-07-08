股匯脫鉤 台股創高新台幣翻貶收32.493元

台股今天再度締造新猷，新台幣上午隨台股攻高，但外資午後反手匯出，導致匯價翻貶，終場收在32.493元，貶1.8分，台北及元太外匯市場總成交金額19.87億美元。

在台積電、鴻海等權值電子股漲勢帶動下，台股今天一度勁揚逾455點再寫24011.64點盤中新高，終場大漲321.56點，收在23878.15點，同寫新高。儘管台股再次刷新紀錄，外資卻賣超台股新台幣88.36億元。

新台幣匯率今天以32.46元開盤後，上午隨台股同步走揚，最高升抵32.395元，但午後風雲變色，因外資反手匯出，加上投信大筆投資款「錢進」海外，導致新台幣震盪翻貶、最低觸及32.512元。

外匯交易員分析，上週五美國公布的非農數據喜憂參半，就業人數高於市場預期，同時失業率也走揚，雖然市場還是正面解讀，提振降息預期，但因數據走勢分歧，無法為降息提供強而有力的支撐，因此美元續處偏強格局，亞幣反彈有限。

另一方面，外匯交易員指出，週二晚間，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將出席國會聽證，市場聚焦鮑爾是否會對貨幣政策路徑、經濟現況發表看法，透露對於降息決策的蛛絲馬跡，部分外資或許考量這點，資金先行回防。

根據央行統計，美元指數在市場降息預期升溫之下，今天小跌0.07%，亞幣延續偏弱格局，人民幣微跌0.03%，新台幣貶值0.06%，日圓下跌0.07%，韓元貶值0.26%。