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漲勢不斷！科技業面臨人才缺口 七成六今年有調薪計畫

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行攜手產官學界於立法院召開「科技人才荒及解方公聽會」。圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行攜手產官學界於立法院召開「科技人才荒及解方公聽會」。圖／1111人力銀行提供

根據1111人力銀行8日發布的最新調查顯示，為了搶人留才，調查顯示七成六的科技業今年有調薪計畫，其中過半採取全面調薪，除此之外科技業還會以優渥年終、績效/激勵獎金、員工旅遊、分紅配股等策略，投員工所好，提升留才誘因。

至於在面臨人才缺口時企業又有哪些解決之道呢？調查發現，多數的科技業會選擇擴大徵才科系40.3%、產學合作34.2%、下修學歷門檻28.9%、跨產業搶才20.1%以及向國際人才招手9.6%等方式多管齊下。

1111人力銀行發言人何啟聖表示，人才不足已成為科技業快速發展的一大瓶頸，目前多數企業仍然以在地人才為主要的求才方向，在進用人才時，除了傳統的電資、資工領域，近年也大力向理工領域的機械、材料、純數等科系招手，同時透過產學合作，以兼顧學生「就學」與「就業」為基礎的教育模式，實現企業、學校共同培育人才之目標，讓人才與企業無縫接軌。

何啟聖分析，調查中有近1成的企業已經開始關注到進用國際人才的趨勢，期待政府透過放寬外國專業人才門檻、延長留台工作年限、增額錄取外籍生等方式，為產業界帶來更多元的人才，不但為缺工產業注入新血，也能促使台灣企業打開國際知名度。

上述「科技業缺工缺才現況調查」，是1111人力銀行自2024年6月17日至7月2日，針對1111人力銀行之科技業企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數912份。

人力銀行 徵才 產學合作 科技業

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