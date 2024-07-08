穎崴第2季營收12.55億元 創歷年同期新高

半導體測試介面解決方案大廠穎崴（6515）8日公布6月份自結營收，單月合併營收達4.29億元，月增20.8%，較去年同期增加13.1%；第二季營收合計為12.55億元，季增加17%，年增加23.5%；累計前六月合併營收達23.28億元，年增加15%。公司說明，在AI、HPC相關訂單挹注下，使第2季營收來到12.55億元，季度、年度雙增，且為歷年同期新高。

根據SEMI國際半導體產業協會最新數據指出，5奈米以下先進製程，在資料中心訓練、推論和生成式AI人工智慧技術推波助瀾下，2024年的產值可望成長13%。穎崴截至2024年5月最新統計，7奈米以下營收占比達73.3%，隨著先進製程持續推進，將為穎崴營運挹注成長動能。

同時，根據TechInsights近期發布報告指出，記憶體市場亦逐漸復甦中，企業迎接消費電子銷售旺季，半導體整體產能利用率預計下半年將突破80%。在AI、HPC帶動加上消費性電子復甦下，穎崴掌握此半導體景氣向上循環，持續與全球重要IC設計客戶合作新的開發案，在AI及手機客戶積極拉貨下，第3季有望持續成長。

SEMICON WEST 2024即將於本月9日到11日展開，主題包含資訊安全（Cyber Security）、EHS 永續（Environment, Health and Safety & Sustainability）、異質整合（Heterogeneous integration）、智慧製造（Smart Manufacturing）、智慧醫療（Smart Medical Tech）、智慧資料AI（Smart Data AI）等，吸引各界半導體人士前往共襄盛舉，同時備受矚目的美國晶片法案（CHIPS Act）補助最新動態訊息，都將在此期間有最新揭露，穎崴北美業務團隊亦將在展會掌握最前沿的產業訊息，並透過此盛會開發潛在客戶，持續擴大北美商機。

穎崴於2022年成立永續推動小組，由董事長王嘉煌親自督導該小組的永續經營管理。王嘉煌表示，除了追求營運上獲利，更要積極關注環境永續、社會共榮、公司治理等議題，穎崴在永續議題上始終超前法令，並將於7月底揭露最新版2023年ESG永續報告書。