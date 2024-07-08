宏碁「三老虎」入駐南港商辦 有望發揮1+1大於2的綜效

宏碁（2353）集團8日於百代宏碁大樓舉行揭牌儀式，宏碁董事長暨執行長陳俊聖、宏碁全球人資長林弘道、安碁資訊（6690）總經理吳乙南、展碁國際（6776）總經理林佳璋及宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉及一同共襄盛舉，宣布旗下三家子公司「老虎隊」安碁資訊、展碁國際及宏碁資訊營運有成購入商用不動產，並預計至今年底入駐南港辦公大樓。

外界看好，隨著宏碁三家子公司搬入同棟大樓，相互之間業務聯繫將更為密切，對此，周幸蓉表示，宏碁資訊、安碁資訊及展碁一直以來都有業務合作，而且合作很久時間，展碁是宏碁資訊上游，而安碁資訊是宏碁資訊資安合作一環，「相信未來可以發揮1+1大於2的效果，在同棟大樓會有新火花。」

宏碁表示，新大樓不僅將借重南港優越的地段及交通條件，更將偕地利之勢整合集團資源，發揮綜效。宏碁多元事業引擎策略持續發力，非電腦及顯示器相關事業營收比重逐步提升，成為整體營運的重要動能之一，足見集團強大的韌性及實力。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示：「宏碁將多元事業引擎視為集團發展之重，截至目前已經有12家台灣公開發行子公司，且橫跨資訊安全、數位雲端服務及通路平台等多元領域，成就集團無畏市場動盪的強健體質。旗下安碁資訊、展碁國際及宏碁資訊更於今年購入辦公大樓，豎立嶄新里程碑，不但為企業多年來的努力成果，同時展現對產業前景的看好與信心。」

宏碁總部大樓位於汐止，今將觸角延伸至鄰近的南港都會區，旗下安碁資訊、展碁國際及宏碁資訊未來將於新大樓中更全面地整合集團各項業務，同時深化各單位的合作關係，進而為長期發展挹注動能，推動營運發展。全新的辦公空間亦能提振員工士氣，並帶來正面的企業對外形象。此外，百代宏碁大樓位處南港交通樞紐中心，與三鐵轉運站及國際會展中心比鄰，卓越的交通環境能提供員工便利的通勤選擇，並提升商務洽談往來效率。

延續宏碁對永續發展的承諾，全新百代宏碁大樓為內政部認可的黃金級綠建築，以生態、節能、減廢及健康為指標，採用VRV空調系統及LED照明設備，打造舒適環保的辦公環境，頂樓亦設置太陽能發電板支援公共設施用電，呼應集團使用再生電力之目標。此外，辦公室將採用節能系統，對燈光、水及電力進行自動監控與管理，且外牆且用複層中空玻璃，能有效阻絕噪音及熱傳導並減少空調能耗，降低大樓對環境的影響，減少碳足跡，未來也將持續以具體行動邁向永續。