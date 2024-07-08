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宏碁陳俊聖：下半年營運優於上半年 通路AI PC反響熱烈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖8日表示，目前訂單能見度看到第3季度，預期下半年應該會比上半年好一些，尤其重點市場將關注印度銷售，此外，陳俊聖表示，目前已經有看到AI PC的需求，從通路端回饋來看，大概有八到九成都會討論到AI PC。

陳俊聖今日以宏碁集團大家長身分，出席百代宏碁大樓揭牌儀式，會後接受媒體訪問。

針對下半年市況，陳俊聖表示，我們現在能見度到第3季度，看得滿清楚的，以季節性來說，下半年應該會比上半年好一些，今年上半年情況也不算差，因為相對去年上半年少了庫存的干擾。

陳俊聖指出，今年下半年我們可以說靜待AI PC，且努力把AI在伺服器、PC及應用端能好好發力。

他說，目前已經有看到AI PC的需求，先前自己去了趟南部，有到通路端去了解，從我們通路給我們的回饋來看，現在PC的採購，大概有八到九成都會討論到AI PC，除了電競以外，文書需求大概有四到五成都會考慮AI PC的運用。

至於下半年關注重點市場，陳俊聖認為，主要是印度，因為現在全球成長動能在印度，當地現在情況就像20年前的中國大陸市場，而現在要看成長就要看印度，而宏碁在當地商用、消費性產品皆會發力。

AI 宏碁 陳俊聖 電競

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