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領略AI、量子科技威力 鴻海2024高中生暑期量子營開跑

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海教育基金會、國立臺灣大學-IBM量子電腦中心、台灣量子電腦暨資訊科技協會共同舉辦「2024高中生暑期量子計算學習營」。圖／鴻海提供
鴻海教育基金會、國立臺灣大學-IBM量子電腦中心、台灣量子電腦暨資訊科技協會共同舉辦「2024高中生暑期量子計算學習營」。圖／鴻海提供

有感於量子科技將是影響人類生活的重要新興科技，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會因此從2020年起即每年與台大IBM量子電腦中心、台灣量子電腦暨資訊科技協會及中原量子資訊中心等單位合作舉辦高中生暑期量子營，2024之營隊也於8日正式開跑。

今年展開為期一週的豐富課程，包括量子電腦發展、量子物理的起源、量子計算實作、量子通訊的特性、量子密鑰分發的原理.等，都將深入淺出地教導給學生，同時本屆將比過往有著更多的理論與實務結合介紹，讓參與的學生能最快且最完整地理解量子科技的優勢與未來可能的應用。

AI人工智慧目前的發展已經讓人們驚艷於AI的「腦力」之強、運算之快，而若是加入顛覆傳統運算方式的量子計算，則將能讓AI的威力更加強大。目前已有16個國家將量子科技列為國家發展戰略重點，聯合國更將2025年定為「國際量子科學與科技年」。

參加的學生表示，很高興能夠有這個機會讓他們在高中就學習到最新科技的相關觀念，並能動手實作。鴻海教育基金會執行長汪用和則表示，近年來AI爆炸性的發展使得AI成為顯學，但其實量子運算可以幫助AI更聰明，所以量子科技一旦有突破性的進展，絕對會為人類生活帶來巨大的改變。

因此基金會希望藉由舉辦高中生量子營，讓高中生提早認識量子科技，將來也許就能走上研究量子科技之路，成為量子領域的優秀人才。台大IBM量子電腦中心主任管希聖教授也期許學生們在此AI開始蓬勃發展、量子正在萌芽蓄勢待發的時代，藉由此課程好好一窺量子世界的奧妙魅力，或許有一天就創造出一個讓量子與AI科技結合帶來無限可能的嶄新時代。

鴻海教育基金會將持續推動科技教育，助力年輕一代永擁抱新興科技，甚至有一天引領科技進步，為世界發展貢獻力量。

鴻海教育基金會執行長汪用和到場致詞。圖／鴻海提供
鴻海教育基金會執行長汪用和到場致詞。圖／鴻海提供

AI 人工智慧 台大 高中生 鴻海

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