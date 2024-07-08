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勤凱傳捷報！ AI零組件拉貨、跨先進玻璃基板封裝TGV材料

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

導電漿大廠勤凱（4760）8日公告6月營收1.21億元，年增19.1%。副董事長莊淑媛證實，公司兩項新產品布局均有捷報，首先是AI零組件所需特殊電子漿料方面，已獲得客戶認證通過並開始拉貨，其次是深耕多時的先進玻璃基板封裝TGV材料，也有具體進展，與TGV供應商開始展開規畫與合作。

副董事長莊淑媛表示，AI興起對於新產品、新材料的需求旺盛，有關AI零組件所需特殊電子漿料或低碳製程材料，終端客戶認證階段後，近期開始出貨，雖然初期數量不多，但一旦開始採用，將是未來營運成長的重要基礎。

其次，新產品深耕多時的先進玻璃基板封裝TGV（Through Glass Via）材料，也有具體斬獲，與TGV供應商開始展開規畫與合作，預計市場將在一至兩年內發酵，這是公司切入半導體封裝應用的關鍵里程碑。

針對被動元件市況，莊淑媛指出，該產業有好轉跡象，日本村田製作所等國際被動元件大廠已陸續拉升稼動率，部分已達80%-85%，將有利下半年展望。

村田強調手機、車用等終端領域都出現復甦，訂單出貨比已突破1。國際大廠展望正向，是產業復甦的明確訊號。

AI 半導體 日本 董事長 被動元件

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