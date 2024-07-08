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上市櫃公司再爆資安事件 東元部分網路遭駭客攻擊：無重大影響

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
東元8日公告，公司發生網路資安事件，已陸續恢復中，對公司營運尚無重大影響。東元8日下午發布重訊表示，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊。圖／聯合報系資料照片
東元8日公告，公司發生網路資安事件，已陸續恢復中，對公司營運尚無重大影響。東元8日下午發布重訊表示，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊。圖／聯合報系資料照片

東元（1504）8日公告，公司發生網路資安事件，已陸續恢復中，對公司營運尚無重大影響。東元8日下午發布重訊表示，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊。

東元指出，是公司自行偵測到網路傳輸異常，部份資訊系統遭受駭客攻擊，資安單位隨即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資安公司技術專家協助處理，目前資訊系統陸續恢復中。

表示，目前公司資訊系統正陸續恢復中，評估對公司營運尚無重大影響，後續若有重大影響再行公告。

東元強調，公司將加強規劃資訊與網路安全管控架構以確保爾後資訊安全。

東元 資安 駭客

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