施耐德電機AI加值數位服務 EcoCare助企業減少停機

施耐德電機Schneider Electric近年來運用AI加值的數位服務EcoCare，助力仰賴電力營運業務的客戶管理重要資產，包括依靠電力營運的工廠、運輸服務和辦公室，進而幫助企業維持良好營運狀態、組織績效及品牌聲譽。如同智慧手錶幫助人們追蹤健康狀況，施耐德電機AI加值的服務能協助企業更有效地管理電力資源。

施耐德電機於2022年宣布推出EcoCare服務，讓用戶得以透過端到端的數位平台全面掌握設備運作狀況，且廣泛適用於配電設備、模組化資料中心、單相UPS等場域。EcoCare更運用創新的軟體內部模組技術，提供設備維護與優化的建議，幫助客戶提高電力系統效能，改善整體能源管理，以打造更高效、更安全的營運環境。

過去企業仰賴例行維護，透過人工檢查電力系統。由於例行檢查難以即時發現問題或風險，企業便開始導入感測器來搜集數據，而感測器讀取到異常數據時會發出警報，藉此更即時地發現問題，並降低破壞性停電的發生率。然而，感測器仍然只能對問題做出反應，無法預測問題。因此，施耐德電機運用專業知識開發複雜的模型來模擬與分析情境，以提供客戶電力系統運作狀態的準確洞察，並減少人工檢查需求。

施耐德電機持續開發新技術，將感測器連接到雲端，並透過大數據的演算法，進而分析感測器提供的連續數據，透過線上技術改變監控和維護電力資產的方式。施耐德電機的數位服務EcoCare便是運用大數據的演算法和分析技術提供全年無休的遠端監控與預測，並根據來自感測器的實際數據持續修正評估結果，再將其轉化為可立即讀取與理解的數據指標。此外，EcoCare更有獨家的服務等級協定（SLA），讓用戶遇到問題時可以直接向業界領先的專家求助。

EcoCare的預測分析就像是客戶電力系統的智慧手表，幫助用戶隨時對異常和變化保持警覺，並透過提前預警、提早發現問題，在問題變得嚴重前，就先迅速地解決。這使企業不再只能被動反應，而是能主動積極地採取動作，將設備維持在健康、穩定的狀態，進而減少停機，同時最大化營運效率與安全性。

施耐德電機AI長Philippe Rambach表示，導入AI加值的服務，意味著更少的故障、更長的設備壽命，同時能降低維護成本，並減少員工風險，如同智慧手錶為健康照顧帶來新境界。這不僅需要更多的數據，也涉及到更深入的洞察，以及積極運用洞察提高管理與維護電力系統的效率。