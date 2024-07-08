6月鋰價跌破今年以來新低 電芯價格面臨下滑壓力

據TrendForce最新研究顯示，6月由於下游電池端的原料以庫存去化為主，鋰鹽需求疲軟，碳酸鋰環節整體出貨不暢，供應端面臨供給過剩局面短期難以化解，導致碳酸鋰價格跌破今年以來新低，從上月每噸人民幣10萬元以上進入9萬元區間博弈。

隨著原物料價格的持續走低，電池成本再次下降，使得動力電芯價格持續回落。據TrendForce調查，6月動力電芯價格較5月下跌1-2%，其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯月均價分別為人民幣0.49元/Wh、0.42元/Wh和0.51元/Wh。

儲能電芯方面，6月中國大陸市場年中併網搶裝帶來的採購高峰期結束，儲能電芯訂單開始出現下滑跡象，同時原料端碳酸鋰價格的下跌難以對儲能電芯價格形成穩定支撐，使得儲能電芯價格下滑，6月磷酸鐵鋰儲能電芯均價0.41元/Wh，較5月下跌4.2%。

TrendForce分析，目前儲能電芯價格競爭仍持續中，電芯和系統廠商透過低價策略爭取訂單，導致目前儲能電芯和系統的價格甚至低於大部分廠商成本區間，無疑對電芯和儲能系統企業的成本控制帶來更大挑戰。目前各大廠商已在300Ah+大容量電芯產品上展開競爭，2024年二季度後多數主流廠商基本已開始量產300Ah+電芯，預計電池成本有進一步下降空間。

TrendForce表示，今年3-5月鋰電池市場處於旺季行情，6月之後由於下游前期備貨充足，對於電芯原料的備貨需求減弱，鋰價在市場供給相對寬鬆的弱勢行情下承壓下行。7月市場需求偏弱，同時鋰價跌至8-9萬元/噸的價格敏感區間，儘管供給端將有所收斂，但整體還是偏向過剩，價格偏弱格局不變，動力及儲能電芯成本支撐力量繼續減弱，預估第3季初電芯價格將繼續面臨下行壓力，價格持穩或反彈將寄望於第3季末旺季下的回補庫存需求。