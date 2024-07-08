快訊

雨彈升級！18縣市豪、大雨特報 恐一路下到晚上

黃捷成「黃賊」？私自開鎖闖會議室 韓國瑜要查：此事相當嚴重

雷聲隆隆！雨彈南北齊轟 11縣市大雷雨開炸1小時

6月鋰價跌破今年以來新低 電芯價格面臨下滑壓力

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
據TrendForce最新研究顯示，6月由於下游電池端的原料以庫存去化為主，鋰鹽需求疲軟，碳酸鋰環節整體出貨不暢。圖為阿根廷北部Salta省的鋰鹽場。圖／路透
據TrendForce最新研究顯示，6月由於下游電池端的原料以庫存去化為主，鋰鹽需求疲軟，碳酸鋰環節整體出貨不暢。圖為阿根廷北部Salta省的鋰鹽場。圖／路透

據TrendForce最新研究顯示，6月由於下游電池端的原料以庫存去化為主，鋰鹽需求疲軟，碳酸鋰環節整體出貨不暢，供應端面臨供給過剩局面短期難以化解，導致碳酸鋰價格跌破今年以來新低，從上月每噸人民幣10萬元以上進入9萬元區間博弈。

隨著原物料價格的持續走低，電池成本再次下降，使得動力電芯價格持續回落。據TrendForce調查，6月動力電芯價格較5月下跌1-2%，其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯月均價分別為人民幣0.49元/Wh、0.42元/Wh和0.51元/Wh。

儲能電芯方面，6月中國大陸市場年中併網搶裝帶來的採購高峰期結束，儲能電芯訂單開始出現下滑跡象，同時原料端碳酸鋰價格的下跌難以對儲能電芯價格形成穩定支撐，使得儲能電芯價格下滑，6月磷酸鐵鋰儲能電芯均價0.41元/Wh，較5月下跌4.2%。

TrendForce分析，目前儲能電芯價格競爭仍持續中，電芯和系統廠商透過低價策略爭取訂單，導致目前儲能電芯和系統的價格甚至低於大部分廠商成本區間，無疑對電芯和儲能系統企業的成本控制帶來更大挑戰。目前各大廠商已在300Ah+大容量電芯產品上展開競爭，2024年二季度後多數主流廠商基本已開始量產300Ah+電芯，預計電池成本有進一步下降空間。

TrendForce表示，今年3-5月鋰電池市場處於旺季行情，6月之後由於下游前期備貨充足，對於電芯原料的備貨需求減弱，鋰價在市場供給相對寬鬆的弱勢行情下承壓下行。7月市場需求偏弱，同時鋰價跌至8-9萬元/噸的價格敏感區間，儘管供給端將有所收斂，但整體還是偏向過剩，價格偏弱格局不變，動力及儲能電芯成本支撐力量繼續減弱，預估第3季初電芯價格將繼續面臨下行壓力，價格持穩或反彈將寄望於第3季末旺季下的回補庫存需求。

人民幣 原物料 壓力

延伸閱讀

緯穎營收／6月307億元、年月暴增 寫近15月新高

廣達營收／6月1,113億元攀19個月高點 Q2季增近兩成寫歷年來最旺第2季

威剛營收／6月年增29% 上半年累計209億元、年增48.5%

壽命最高50年！中國Geely吉利發表全新神盾短刀鋰電池

相關新聞

威剛上半年營收年增近5成達209億元 看好下半年記憶體現貨價與合約價

記憶體模組大廠威剛（3260）今日公告6月合併營收為29.54億元，年成長29.38%；第2季合併營收年增46.07%達...

聯茂：漲價效應待7月全面生效 第三季迎接傳統旺季

銅箔基板廠商聯茂（6213）日前公布6月營收月成長表現不如法人預期，8日股價遭摜入跌停價位121.5元引發市場討論。對於...

宏碁陳俊聖：下半年營運優於上半年 通路AI PC反響熱烈

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖8日表示，目前訂單能見度看到第3季度，預期下半年應該會比上半年好一些，尤其重點...

領略AI、量子科技威力 鴻海2024高中生暑期量子營開跑

有感於量子科技將是影響人類生活的重要新興科技，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會因此從2020年起即每年與台大IBM量子...

勤凱傳捷報！ AI零組件拉貨、跨先進玻璃基板封裝TGV材料

導電漿大廠勤凱（4760）8日公告6月營收1.21億元，年增19.1%。副董事長莊淑媛證實，公司兩項新產品布局均有捷報，...

微星2024創作者大賽開跑 獎金高達6萬美元

MSI微星（2377）很高興宣布備受期待的MSI Creator Awards 2024創作者大賽正式開跑！MSI Cr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。