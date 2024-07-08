科技業缺工 廠商擴大徵才科系、下修學歷門檻

1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，顯示科技產業的人才需求日益擴大，而在AI的快速發展下，包括金融業、傳產製造業也開始向理工人才招手，具備專業技術的人才日益搶手。為了搶人留才，不少廠商擴大徵才科系，或是增加產學合作34.2%，甚至下修學歷門檻，多管齊下找人才。

1111人力銀行「科技業缺工缺才現況調查」發現，為了搶人留才，調查顯示7成6的科技業今年有調薪計畫，其中過半採取全面調薪，除此之外科技業還會以優渥年終、績效／激勵獎金、員工旅遊、分紅配股等策略，投員工所好，提升留才誘因。

至於在面臨人才缺口時企業又有哪些解決之道呢？調查發現，多數的科技業會選擇擴大徵才科系40.3%、產學合作34.2%、下修學歷門檻28.9%、跨產業搶才20.1%以及向國際人才招手9.6%等方式多管齊下。

1111人力銀行發言人何啟聖表示，人才不足已成為科技業快速發展的一大瓶頸，目前多數企業仍然以在地人才為主要的求才方向，在進用人才時，除了傳統的電資、資工領域，近年也大力向理工領域的機械、材料、純數等科系招手，同時透過產學合作，以兼顧學生「就學」與「就業」為基礎的教育模式，實現企業、學校共同培育人才之目標，讓人才與企業無縫接軌。

何啟聖分析，調查中有近1成的企業已經開始關注到進用國際人才的趨勢，期待政府透過放寬外國專業人才門檻、延長留台工作年限、增額錄取外籍生等方式，為產業界帶來更多元的人才，不但為缺工產業注入新血，也能促使台灣企業打開國際知名度。

為了解科技業人才短缺現況，1111人力銀行特設計「科技業缺工缺才現況調查」問卷，調查期間自113年6月17日至7月2日，針對1111人力銀行之科技業企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數912份。