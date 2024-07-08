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是方受惠...LY2新機房助攻 單月營收創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
是方董事長吳彥宏。圖／聯合報系資料照片
是方董事長吳彥宏。圖／聯合報系資料照片

是方（6561）受惠於LY2新機房加入營運助攻，單月營收來到3.34億元，創下歷史新高，單季及累計上半年營收也創歷史新高。法人看好，隨著客戶持續進駐LY2，可望帶動是方營收月月攀升。

是方6月營收3.34億元，月增17.2%，年增24.5%，創單月新高，單季營收8.97億元，季增4.9%，年增13.3%，創單季歷史新高；累計上半年營收17.52億元，年增9.8%，也創歷年同期新高。

是方全新AI智能資料中心LY2當初設計時就符合AI所需電力、散熱及乘載重量為標準，每平方公尺載重達2,000公斤，電力及散熱規格也具備未來所有高算力、高傳輸等，是未來三年台灣少數具備上述高規格的IDC機房。

搭上近期AI熱潮，是方LY2吸引國際客戶及大型客戶搶進，目前銷售量超過五成，是方看好未來AI趨勢，也抱持惜售態度。

法人表示，隨著客戶陸續進駐，可望推升是方來自 IDC 營收貢獻，加上雲端服務持續成長，下半年是方營收可望月月高。

AI 營收 雲端服務

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