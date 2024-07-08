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網紅推銷當道 61％民眾購物會跟隨網紅推薦

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

網紅推銷當道！據安永最新調查發現，57％受訪者做出購買決定時希望參與或在線上尋求建議，另有61％會依賴社群等數位管道和網紅推薦來購買商品，只有21%會點擊關注社群媒體上的廣告。

安永發布最新的第十四期「安永未來消費者指數」調查，全球消費者對未來的樂觀情緒逐漸上升，但零售商和品牌面臨的新挑戰也隨之而來。儘管47％受訪消費者對未來持樂觀態度，但消費者的獨立性增加；61％受訪者表示自己能掌控生活，這些獨立消費者積極尋找資訊、自主決策和採取行動，代表著消費者對傳統影響力來源的依賴減少，消費品公司和零售商面臨了新挑戰。

報告指出，消費者越來越堅持自己的獨立性、積極尋找新的數位管道，可以參與並向他人提供自己的建議，購買和尋找公正的產品評論。57％受訪者做出購買決定時希望參與或在線上尋求建議，另有61％會依賴社群等數位管道和網紅推薦來購買商品，只有21%會點擊關注社群媒體上的廣告。從地區來看，亞洲消費者更多參與網路社群，其次為美洲、歐洲；就年齡層來看，Z世代和千禧世代的年輕世代參與度最高，超越X世代及嬰兒潮一代。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師呂倩雯分享，「現在的消費行為持續改變，越來越多消費者在乎獨特性、改變決策方式，社群媒體平臺也深深影響消費者的購物決策。社群媒體為品牌提供了與消費者互動的機會，可以更了解他們的需求和期望，將品牌形象傳遞給消費者，進一步影響購物決策或提高品牌的知名度和銷售。」

調查顯示名人代言的影響力減弱，25％受訪者表示是因名人而關注，亞洲則有32％，這代表了品牌需要採取新策略，透過真實和值得信賴的連接來吸引消費者。比起名人代言，消費者在社群平臺上關注內容創作者，主要是因為內容的質量和真實性，他們更喜歡微網紅（Micro Influencers）和利基專家（Niche Experts）。

49％受訪者表示會關注有影響力的人，是因為創造了他們認為有價值的內容，44％認為創造出認為有趣的內容。呂倩雯指出，「在臺灣消費市場看見網紅的影響力顯著提升，透過短影音或直播帶貨，增加與消費者的互動機會，品牌廠商更希望跟有影響力的網紅建立長期合作關係。」她也觀察到「有新創公司已在開發能夠媒合品牌、網紅合作的業務模式，希望能促成更多的合作商機，並計算與網紅合作能帶給品牌的效益；以及研究從不同網紅的主題標籤中，找到其所在的立基市場及分眾專業領域，增加品牌與特定消費族群的連結度。」

消費 社群媒體 網紅

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