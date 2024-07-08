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聯茂：漲價效應待7月全面生效 第三季迎接傳統旺季

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
示意圖。路透
示意圖。路透

銅箔基板廠商聯茂（6213）日前公布6月營收月成長表現不如法人預期，8日股價遭摜入跌停價位121.5元引發市場討論。對於營運展望，聯茂重申6月受季底庫存盤點影響，第3季迎接傳統旺季，漲價效應待7月開始全面生效。

聯茂提到，雖6月營收相較5月持平，但年對年維持連續兩個月近50%增長。

聯茂也指出，除了漲價效應待7月開始全面生效且客人暫時庫存盤點也意味著第3季各大終端應用需求將看到更好的復甦力道。

聯茂指出，同時旺季到來，表示第三季電子業需求將持續上行。

法人則分析，聯茂公布06月營收為26.48億元，MOM -0.23%，YOY +48.32%，略低於法人預期。原先法人預估第2季季成長25%，主要是因為傳統伺服器有復甦跡象，實際營收為季成長23.42%，雖略低於預期但仍在預測區間。

展望未來，法人分析，聯茂2024年隨著消費性電子的復甦，配合伺服器新平台和車用電子的需求暢旺，全年營收估仍有望呈現20%以上的高成長，且切入 GB200 供應鏈，題材和基本面成長兼備。

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