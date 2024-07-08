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陸製造業持續復甦、電動車銷售大幅成長 花旗銀行看好下半年銅價表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的報導，由於全球經濟成長強勁以及半導體產出前景光明，亞洲6月工廠活動有所擴張，這給政策制定者帶來一些希望。依據中國財新/標準普爾的調查顯示，中國的製造業採購經理人指數（PMI）從5月的51.7上升至6月的51.8，連續八個月高於景氣榮枯分界線之上，不但持續呈現上升的趨勢，而且是三年多來最快的增幅，並超過市場預測的51.2，顯示出儘管大陸需求疲軟，但大陸企業仍在提高產量。國際貨幣基金（IMF）預計，隨著通膨放緩，各國央行將開始放鬆貨幣政策，為支持經濟成長創造空間。

此外，中國比亞迪第2季電動車銷量成長21%，達到42.6萬輛電動車。而蔚來汽車第2季的汽車交付量也增加一倍多，達到5.7萬輛。中國乘用車協會（CPCA）秘書長表示，降價及消費者需求是大陸電動車製造商近幾個月銷售強勁的主要原因。

根據德國太陽能協會 BSW 的數據顯示，今年前四個月商業屋頂新增光伏發電容量年增81%，超過住宅領域1%的增幅。而英國民調機構 YouGov 也表示，有超過一半擁有合適屋頂的德國公司，計劃在未來三年內安裝太陽能發電系統；德國中小企業聯合會 BVMW 預測，到2030年，德國幾乎所有製造業都將使用太陽能。

根據上海期貨交易所的數據顯示，截至6月21日為止，上海期貨交易所倉庫銅庫存較上月下降1%。而上海洋山銅的折價從5月份的每噸20美元收斂至每噸7美元，顯示大陸進口銅的需求持續增強。花旗分析師表示，雖然銅需求在5月有所疲軟，但整體仍十分強勁。報告預計，今年第3季銅價將繼續在每噸9,500美元至10,500美元區間內盤整，然而如果聯準會在第4季降息，那麼銅價可望回升至每噸1,2000美元，並在2025年持續反彈。

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