台灣超級電腦添新兵 創進一號7月上線挹注高效能計算

國研院國網中心今天宣布，建置的新一代超級電腦「創進一號」（Forerunner 1），於2024年7月正式開始提供服務，接替除役的台灣杉一號。CPU架構的創進一號適用於各類高效能計算工作，包括氣候預測、天體物理模擬、工程設計與模擬等多個研究領域。

國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心的創進一號，從2023年開始建置，設於國網中心台南分部，提供學研界所需的高速計算資源。

國研院表示，創進一號以CPU架構建置，共計6萬2496個計算核心，整體效能最高達3.5 Petaflops（1Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算），9.2 PB儲存能量。此外，首次於主機設有40台ARM架構計算節點，供使用者作先行的異質架構測試使用，以作為國網中心日後建置新主機的參考。

國研院指出，國網中心建置不同架構的超級電腦，以因應大型科學及人工智慧（AI）課題；CPU架構的創進一號適用於各類高效能計算工作，包括氣候預測、天體物理模擬、分子模型模擬、工程設計與模擬等多個研究領域，將為這些領域提供計算資源支持。

國研院國網中心主任張朝亮表示，創進一號主要接替2017年建置的台灣杉一號（1.7 Petaflops），以更好的能源效率提升計算效能，隨著全球高效能計算及AI的迅速發展，算力的提升直接關係到國家的科技競爭力，國網中心會逐步建立更強大的計算基礎設施。

張朝亮指出，今年底國網中心也將完成16 Petaflops的GPU算力建置，以適應大型語言模型以及數據驅動等人工智慧相關研究與應用需求；並依循國際先進國家高速計算建置趨勢，以2028年前完成建置200至300Petaflops算力為目標，進一步推動台灣在全球科技研發領域的競爭力。

國研院表示，在前導測試期中，創進一號已在多領域展示卓越性能，包括天文物理、流體力學、大氣科學、高能物理、材料計算等。

國研院舉例，中央研究院天文物理研究提升計算速度5.3倍；中興大學與成功大學大幅提升流體力學計算模擬規模，將十億等級的極微小網格運算時間從數月縮短至40小時；台灣大學海氣耦合模式測試效率相較台灣杉三號提高80%。此外，量子化學與材料計算的研究也大幅加速，顯示出創進一號對科研創新的強大推動力。

國研院表示，隨創進一號的上線，國網中心將持續推動高速計算技術的發展，為台灣的科技創新提供後勤支援，助力各界推動數位轉型，促使台灣在國際科技競爭中保持領先地位。