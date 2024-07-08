川湖6月營收符合預期 分析師看好今、明年營運前景

南韓SK海力士、三星和美商美光三大記憶體大廠都因高頻寬記憶體（HBM）賣翻提早走出景氣低谷，股價、市值同步大躍升。由於HBM到2026年的產能全數搶購一空，台灣記憶體大廠華邦電、南亞科和力積電等，已不甘未搭上這班AI列車而枯等，看好邊緣AI商機即將到來，已紛紛提前卡位。 根據調查，華邦電和南亞科近期都不約而同添購矽鑽孔（TSV）設備，似乎都打算透過TSV高密度鑽孔技術，搭配後段晶圓與晶圓堆疊（WoW）封裝，大幅提升資料傳出入（I/O）接腳數，讓原本運算速度追近靜態隨機存取記憶體（SRAM）的速度，卻又兼具DRAM低成本的優勢，迎接AI應用往地端和邊緣AI發展...

2024-07-08 10:00