川湖6月營收符合預期 分析師看好今、明年營運前景
川湖（2059）6月營收符合市場預期，法人機構認為，主要受惠AI伺服器需求持續強勁、缺料改善、通用型伺服器需求改善所帶動，同時，看好川湖今、明年營運可望進入高速成長期。
法人機構指出，川湖6月營收月減1.7%、年增101.4%，符合市場預估主要受惠AI伺服器需求持續強勁等有利因素。
展望2024年，預期受惠於全球通膨降溫與全球景氣改善的帶動下，川湖的廚具與伺服器導軌業績皆可望回升，且受惠於產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加，將帶動今年毛利率向上提升下，預估全年營收102.7億元，年增78.2%，毛利率63%，歸屬母公司淨利49.7億元，年增83.9%，每股獲利（EPS）52.1元。
同時，展望2025年，預期在伺服器新平台滲透率持續提升以及AI伺服器市場維持高速成長的帶動下，將推動川湖2025年營運較今年持續成長下，預估全年營收122.6億元，年成長19.4%，毛利率63.3%，歸屬母公司淨利54.2億元，年成長9.1%，EPS 有56.9元的水準。
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