馬斯克買35萬個輝達 GPU！配備於特斯拉 xAI、最快近月上線

外媒「Tom's Hardware」近日報導透露，特斯拉（Tesla）創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）位於德克薩斯州特斯拉超級工廠（Texas Tesla Gigafactory）正在進行擴建，以便在廠內容納AI人工智慧超級電腦集群。該報導預計，馬斯克在特斯拉以及xAI的超級工廠中，都各自擁有最新型的超級電腦，而屆時這兩個工廠內的新型超級電腦，合計共將配備大約35萬個輝達（NVIDIA）生產的 GPU，並且兩者都將在幾個月內上線。

據悉，馬斯克為了提升旗下電動車大廠特斯拉（Tesla）Gigafactory 超級電腦集群的全自動駕駛功能，因此決定在該超級工廠額外新搭載至少5萬個輝達 GPU 和更多特斯拉 AI 硬件，而馬斯克也為此找上伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro），預計有美超微負責這次新增加的硬件，所需搭配的散熱模組，而他也找創辦人梁見後一同親自到廠內走訪、規劃。

事實上，馬斯克目前正在建造的人工智慧超級電腦叢集共有2個，並且這2個叢集都將是目前世界上最大、且都同樣是由 GPU 來驅動的人工智慧超級電腦叢集，其中特斯拉廠內所建造的為「Gigafactory 超級電腦集群」與另一個耗資數十億美元的超級電腦集群「X/xAI 超級電腦」截然不同，不過目前xAI超級電腦比 Tesla 的知名度更高一些，而xAI預計將搭載至少30萬個輝達（Nvidia）B200 GPU，並且將在「幾個月內」準備就緒。待準備完成後，馬斯克將使用其超級電腦來訓練 GrokAI。