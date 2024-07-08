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鴻海旗下 FIT 上半年轉虧為盈 磋商潛在車用併購案

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）旗下鴻騰科技（FIT）8日公告，該公司2024年上半年未經審核淨利潤約2,800萬美元至3,300萬美元，而截至2023年上半年未經審核淨虧損約為900萬美元。

FIT 表示，2023年上半年淨虧損轉為2024年上半年淨利潤，主要歸因於一，本集團管理效率的提高。二，電腦及網絡設施終端市場的需求逐漸恢復。

在業務更新方面，FIT 董事會通知該公司股東及潛在投資者，為擴大本集團的汽車業務及有關電氣化產品範圍及客戶群的核心能力，本集團目前正在與獨立第三方進行磋商，以收購多間從事汽車業務(包括汽車的高壓電力分配系統)公司的若干資產及股份(潛在收購事項)。

FIT 指出，截至本公告日期，磋商仍在進行中且潛在收購事項未必會落實。 倘潛在收購事項落實將構成上市規則下的須予披露交易。本公司將根據上市規則 適時另行作出公告。

鴻海

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