雙B、特斯拉掀起車廠生產線導入機器人風潮 鴻準、廣明、所羅門迎商機

汽車產業鏈掀起生產線導入機器人風潮，賓士、BMW等豪華車品牌領頭，汽車零組件巨頭麥格納與對岸車廠也搶進，今年底相關應用陸續落地，引動機器人商機大爆發，鴻準（2354）、廣明（6188）、所羅門（2359）等三家台廠耕耘車用機器人領域多時，陸續都有實績，喜迎車廠機器人大軍商機。

大陸AI界年度盛會「世界人工智慧大會（WAIC）」7日落幕，特斯拉在會展期間推出旗下第二代Optimus機器人，預計明年動員機器人「千人大軍」進入特斯拉生產線，引爆車廠導入機器人生產話題。

檯面上，多家車廠對標特斯拉，要在生產線導入機器人，包括大陸人形機器人大廠優必選與一汽大眾汽車戰略合作，目標打造汽車超級無人工廠。此前，優必選的人型機器人Walker S已在蔚來、東風柳汽等車廠進行實地訓練。

背後金主包括OpenAI、微軟及輝達（NVIDIA）的美國人型機器人新創公司Figure AI，也公布自家機器人「Figure 01」在BMW車廠工作的影片，展示最新落地進展，包括檢查鈑金等。

賓士則與美國人形機器人開發商Apptronik合作，將在美國德州總部工廠執行搬運、裝配等工作。麥格納與加拿大人形機器人開發商Sanctuary AI達成戰略合作，將人形機器人整合到產線上，執行特定任務。

業界解讀，國際車廠企圖加速在生產線導入機器人，今年底就有望迎來車廠機器人商機起飛期，台灣概念股將率先受惠。

鴻海（2317）旗下機殼大廠鴻準過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，成為鴻海集團搶攻機器人商機的急先鋒，鴻準也積極布局人形機器人市場。鴻準強調，未來將投入資本在新的目標領域，包含機器人與AI，目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發。

業界指出，鴻海集團積極布局電動車，鴻準也扮演吃重角色，對車用產線並不陌生，加上鴻準具優異的機殼技術，相當具競爭力。

廣達（2382）旗下廣明轉投資達明機器人已是國際汽車製造大廠德國馬牌集團（Continental）官方認證供應商，在其匈牙利布達佩斯工廠中建立自動化製程，並打入日本汽車大廠供應鏈，提供協作型機器人進行汽車配備檢測。

業界認為，達明擁有集團資源為一大優勢，廣達集團旗下雲達在AI伺服器領域已搶下一席之地，未來若雙方攜手，結合達明發展的AI軟體，可整合為全方位AI協作機器人自動化產線，更具成本效益。

所羅門機器人解決方案是提供機器人的眼跟腦，並將輝達平台導入其解決方案中，以協助客戶快速完成自動化。其中，所羅門視覺引導機器人解決方案SolMotion，可透過AI視覺技術引導機器人進行3D物件定位，也能透過AI視覺技術搭配機械手臂，進行車門按鈕自動化按壓檢測，提升產線運作效益。

所羅門提到，現在利用輝達生成式AI平台，很快就能算出適合的機器人優化運作路徑，預期相關機器人應用解決方案，明年應該有機會開花結果。