晶片雙雄從手機打到PC 聯發科、高通一路纏鬥

聯發科（2454）與高通過往主要在手機晶片領域纏鬥，進入AI手機時代，預期也會持續在AI應用等功能拚場。

同時，值得注意的是，高通練兵多年，已經在AI PC領域擺好了陣勢，聯發科方面，市場也傳出該公司為微軟AI PC設計安謀（Arm）架構晶片，並且將於明年底前推出的消息。可預期晶片雙雄的競爭將一路從手機打進PC領域。

全球x86架構PC處理器領域，大都是英特爾與超微（AMD）的天下，不過，高通在前面幾代產品累積的基礎上，也開始在安謀架構PC處理器市場展現令人不可輕忽的力量。

日前微軟推出Copilot+ PC，由高通處理器驍龍X Elite／驍龍 X Plus拔得合作頭籌，高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）也高喊「PC正在重生」，讓外界密切觀察該公司未來在AI PC市場是否能打下更大的江山。

聯發科在筆電領域也有涉入，只是以往大多是著重在Chromebook領域。進入AI PC時代，聯發科在手機主晶片耕耘多年所累積的經驗，透過安謀架構布局，有機會成為跨到PC晶片領域的底氣。