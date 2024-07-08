車廠機器人上陣 鴻準、廣明、所羅門等喜迎利多

汽車產業鏈掀起生產線導入機器人風潮，賓士、BMW等豪華車品牌領頭，汽車零組件巨頭麥格納與對岸車廠也搶進，今年底相關應用陸續落地，引動機器人商機大爆發，鴻準（2354）、廣明 （6188）、所羅門（2359）等三家台廠耕耘車用機器人領域多時，陸續都有實績，喜迎車廠機器人大軍商機。

大陸AI界盛會「世界人工智慧大會（WAIC）」昨（7）日落幕，特斯拉喊出明年動員機器人「千人大軍」進入特斯拉生產線，引爆車廠導入機器人生產話題。

多家車廠對標特斯拉，要在生產線導入機器人，包括大陸人形機器人大廠優必選與一汽大眾汽車戰略合作，目標打造汽車超級無人工廠。背後金主包括OpenAI、微軟及輝達的美國人型機器人新創Figure AI，也公布自家機器人「Figure 01」在BMW車廠工作的影片。

賓士則與美國人形機器人開發商Apptronik合作，將在美國德州總部工廠執行搬運、裝配等工作。麥格納與加拿大人形機器人開發商Sanctuary AI達成戰略合作。

業界解讀，國際車廠企圖加速在生產線導入機器人，今年底就有望迎來車廠機器人商機起飛期，台灣概念股將率先受惠。

鴻海旗下機殼大廠鴻準過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，成為鴻海集團搶攻機器人商機的急先鋒，鴻準也積極布局人形機器人。鴻準強調，未來將投入資本在新的目標領域，包含機器人與AI，目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發。

業界指出，鴻海集團積極布局電動車，鴻準也扮演吃重角色，對車用產線並不陌生，加上鴻準具優異的機殼技術，相當具競爭力。

廣達旗下廣明轉投資達明機器人已是國際汽車製造大廠德國馬牌集團官方認證供應商，在其布達佩斯工廠中建立自動化製程，並打入日本汽車大廠供應鏈，提供協作型機器人進行汽車配備檢測。所羅門機器人解決方案是提供機器人的眼跟腦，並將輝達平台導入其解決方案中，以協助客戶快速完成自動化，預期相關機器人應用方案，明年有望開花結果。