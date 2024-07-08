AI算力即是國力 國科會砸170億升級算力

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國科會主委吳誠文。 記者胡經周／攝影
國科會主委吳誠文。 記者胡經周／攝影

AI算力即是國力，國科會規劃分三期升級算力，砸170億元，擴增超級電腦台灣杉二號算力。此外，國科會也會爭取來台設研發中心的國際AI大廠，釋出部分超級電腦算力給國內產官學界使用。

國科會主委吳誠文表示，超級電腦為生成式AI開發不可或缺的關鍵資源，為迎接AI等新興科技、引導產業革命性創新，國科會分期布建算力資源，由目前台灣杉二號9 Petaflops（Petaflops指每秒進行1千兆次浮點運算） 算力，預定2024年底完成16 Petaflops、2025年底完成超越100 Petaflops、2028年完成200 Petaflops以上運算能量。國研院國網中心表示，如果台灣杉二號算力在2028年擴增至200 Petaflops，採用輝達晶片，估計要130多億元，此外算力中心仍需要空調等散熱設備等基礎設施，需要30億至40億元。

輝達（NVIDIA）在台灣設立亞太第一個AI研發中心，經濟部與輝達協調分享其中25%算力給國內的AI研發，首波可運用輝達Taipei-1算力審查結果出爐，包括台灣AI晶片聯盟、國科會TAIDE、中鋼（2002）、工研院等四團隊，共20家業者、五所大學及三研究機構入選。

經濟部表示，研發主題涵蓋LLM訓練、晶片設計、智慧製造、智慧醫療、自動駕駛、智慧客服以及數位孿生等應用，預期可大幅加速台灣AI科技進展。上述團隊每隊可使用六周，算力使用期限7月至9月，未來經濟部每季開放申請。

經濟部產業技術司長邱求慧表示，輝達Taipei-1內含64台DGX H100及32台OVX，是台灣唯一進入全球前50大的AI超級電腦（排名第38名）。

邱求慧表示，這是政府首次爭取到外商分享AI算力給台灣，且與輝達達成共識，輝達完全不干涉評選，由經濟部公告徵案，也比照科專計畫方式審查，差別在於經濟部核給算力而非經費，初步估計輝達提供二年半算力，價值約新台幣4億元。

AI 經濟部 輝達

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