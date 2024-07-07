Pixel 9擬導入超聲波屏下指紋 GIS有望入列供應鏈

Google 新一代旗艦機 Pixel 9系列預計將於8月中旬對外發表，據外電消息指出，新機很可能將首度搭載超聲波屏下指紋辨識技術，取代原先在機身背後的光學式指紋辨識，而業成GIS-KY（6456）因深耕該技術已久，有望因此打入供應鏈。

據悉，Google Pixel 9將採用高通3D Sonic Gen 2做為感測器，此一元件與三星 Galaxy S24 Ultra 相同，而高通與 GIS 為長期合作夥伴，前者負責提供超聲波屏下指紋辨識感測器與軟體演算法，後者則負責供應屏下指紋辨識模組。

針對市場消息，GIS 一向不評論單一客戶。據悉，GIS 近年來在屏下指紋辨識模組大有斬獲，除持續供貨給三星用於旗艦機外，也有打入不少陸系手機品牌廠，若能再切入 Google Pixel 9系列，等於一口氣囊括美、陸、韓等客戶的指紋辨識訂單。

值得注意的是，GIS 董事長周賢穎在今年股東會曾透露，公司預期今年超聲波屏下指紋模組有新客戶加入，而且會慢慢往中階機種滲透，整體指紋辨識模組出貨量相較於去年，將會有高達50％的大成長。

周賢穎進一步指出，過往屏下指紋辨識也可使用光學式技術來做，但目前旗艦機種大多採用 OLED 面板，該面板的解析度較高，因此使用超聲波式進行屏下指紋辨識，從技術上來說較為合適；今年起已經有許多客戶開始導入，估計明年會有更多機種採用，並滲透至中階產品。

據悉，Google Pixel 系列過往都是選擇使用光學式指紋辨識，但光學式指紋辨識雖然成本較低，但辨識反應較慢、準確率也較低，而且若手指上有污垢或水，也會影響辨識正確度，加上包括三星在內，許多品牌廠都已改用超聲波式，因此 Google 才會考慮跟進採用此一技術。