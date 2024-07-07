國際大廠都來台設AI資料中心 別高興得太早！資深投行家：有2個隱憂

摘要 AI浪潮帶動半導體與伺服器需求，台廠成為主要受益者。長期來看，台灣應加強發展AI應用，避免過度依賴硬體優勢。

最近全球生成式AI大爆發，很多人熱衷於AI概念股，AI概念股以半導體為核心，AI伺服器為輔。從互聯網經驗來看，新科技最早的受益者就是基礎設施提供商，之後才是應用。

台灣為何是這一波AI浪潮下最大受益者，道理並不難懂，因為現在進入AI時代，所有智慧產品都需要基礎設施。

根據國外研究報告，全球人工智慧伺服器規模預計將從2023年的310億美元成長至2033年的4300億美元，在2024年至2033年的預測期內，複合年成長率為30.3%。

台灣可以吃到的市場，比過去大10倍，未來PC、NB和手機前面都要加上「AI」，業者可以再經歷一次成長；另外，全世界在「主權AI」時代，每一個國家都要打造AI基礎設施，這又是更大的市場；再者，未來所有裝置都會AI化，成為智慧裝置，物聯網是潛在商機。

現在講到伺服器概念股，主要有兩支股票：一支是台灣人創辦人的美超微（Supermicro），另一支則是Dell電腦。Dell成為AI伺服器大廠的過程非常勵志。

Dell現在會成為AI伺服器的關鍵在於2013年私有化下市、長線布局，2016年以670億美元收購資料儲存大廠EMC，這讓Dell得以從個人電腦公司，跨足AI基礎設施的業務。

AI時代因長線布局成功的企業有3家：第一是亞馬遜AWS，2002年切入雲端運算平台服務，目前市占率第一；第二是Dell，2016年起切入AI基礎設施，現已占營收40%；第三是輝達，從2008年起投資AI晶片（那時還沒這個名詞），並且搭配軟體平台CUDA，如今壟斷市場。

台灣AI路怎麼走？AI基礎設施、AI應用應雙軌並行

台灣今天賺的AI財是機會財，因為現在的趨勢是需要很多硬體，而台灣又有晶片及製造實力，因此能掌握很多商機。但我們要深思，唯有「技術財」和「創新財」才能持久。

值得學習的是，長線投資「AI硬體基礎設施」和切入「AI應用」的企業，這才是未來台灣應積極發展的方向！

上周我參加一個AI論壇，在座專家普遍同意，台灣雖能在AI相關的硬體上囊括市場，但更應加強國內產業端應用，否則只是幫外國企業作嫁。

另外，專家也提醒，外國大廠到台灣來成立AI「資料中心」或「研發中心」，如不能引進新技術或外國人才，並非是好事。因為資料中心需要大量電力，台灣電價低、供給不足；而研發中心吸走大量台灣高端人才，對少子化的台灣無疑是雪上加霜。

讓我們冷靜思考未來，建立正確的AI觀念！

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