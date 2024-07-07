聯電公布6月營收後 加強法人對後市營運按讚的信心

聯電（2303）6月營收月減10%、年減7.9%，累計第2季營收季增3.9%，符合市場預期；法人機構表示，受惠終端庫存調整告一段落，通訊與消費性產品需求逐漸回溫，有望推升聯電下半年產能利用率回升至75%，預估全年每股獲利（EPS）4.3元。

聯電第2季在消費性電子與手機需求回溫，相關產品包括 OLED Driver IC、ISP、Wi-Fi SOC 等，以及電腦、消費和通信領域的庫存狀況改善到更健康的水準，不過客戶下單仍謹慎，因此晶圓出貨量緩慢回溫，聯電預估晶圓出貨量季增1~3%，產能利用率64~66%，整體毛利率將和上季相近，約30%左右，市場預估單季 EPS 約0.95元。

分析師指出，AI帶動 CoWoS 先進封裝需求大增，連帶 CoWoS 的矽中介層需求也激增，聯電矽中介層主要在新加坡廠生產，2023年底月產能是3,000片，2024年倍增到6,000片，未來會因應市況持續投資。

聯電對今年持審慎樂觀態度，預估2024年半導體產值年增4~6%，晶圓代工產值年增11~13%，成熟製程則是持平，不過，聯電第2季營運會略優1Q24，景氣在上半年走出谷底，下半年將優於上半年；與英特爾合作開發12nm FinFET 製程平台，將在2026年進入試產，2027年正式投產。

市場預估聯電今年 EPS 約4.3元，雖聯電成熟製程持續面臨中國的競爭，但終端庫存調整告一段落，通訊與消費性產品下半年展望將較上半年好；汽車與工業用半導體則中長期還是成長；在 OLED 驅動IC、WiFi 系統單晶片、電源管理IC等領域升溫，將推升下半年產能利用率有機會達75%，對後市營運持正向立場。