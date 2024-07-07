輝達H100顯卡網購平台上架 售價139萬秒完售！他嚇歪：重整就沒了

輝達（NVIDIA）前年（2022）發布「NVIDIA H100 80GB Tensor 核心GPU PCIe」大受歡迎，近日網友發現該產品在本土電商平台上架，價格高達139萬元，然而重整頁面後竟已立刻售完，網友嚇歪直呼「當你還在那嫌貴的時候，商品早已完售」。

NVIDIA H100 80GB Tensor 核心GPU PCIe透過AI運算加速運算數量級躍進，同時可強化大型語言模型的推理，前年發布後引發熱烈迴響，包括Meta執行長祖克柏、特斯拉執行長馬斯克都表示感興趣想購買。

一名網友在PTT發文表示，他發現NVIDIA H100 80GB Tensor 核心GPU PCIe在台灣本土電商平台上架，售價139萬元，下單還有折扣2024元，他指出，「太佛了吧！一重整才發現已經賣完了」。

其他人則留言，「一張一台車，賺爛了」、「未來一戶一張」、「沒買到的不用擔心，你還可以預購」、「沒24h到貨還可以退100 P耶，賺爛了」、「貴是你的缺點」、「買這個可以賺到多少130萬」。

不少人認為大陸市場會很想購買，「對岸聽說炒200萬到300萬，買到賺到」、「阿共應該很哈，拿來太空軍事用途」、「便宜啦，對岸很想要」、「中國公司買來囤」、「轉賣給中國」。

許多人對於完售速度都深感驚訝，「都你啦，po上來害我買不到，這麼便宜」、「太扯了吧，剛剛才想下訂的說」、「還沒輸入完信用卡背面3碼就完售」、「當人們還在嫌15元荷包蛋太貴的時代，一百多萬的伺服器早就被秒殺」。