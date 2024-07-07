輝達AI超級電腦捐台灣4億算力 首批4大團隊通過審查

迎接AI世代，經濟部近期審查輝達TAIPEI-1首批算力申請案，最終通過4個團隊提案，包含20家業者、5所大學及3個研究機構，研發主題涵蓋大型語言模型（LLM）訓練、晶片設計、智慧製造、智慧醫療、自動駕駛和數位孿生等應用。

經濟部產業技術司長邱求慧指出，AI算力即國力，這是政府首次爭取到外商分享AI算力給台灣，初步估計輝達提供2年半的算力，價值約新台幣4億元。

經濟部表示，輝達（NVIDIA）AI超級電腦「Taipei-1」去年底建置完成，內含64台DGX H100，以及32台OVX，是台灣唯一進入全球前50大的AI超級電腦，輝達將分享其中25%算力給國內AI研發，通過申請者可使用DGX、OVX運算資源。

經濟部近期首度審查NVIDIA TAIPEI-1算力申請案，會中DGX和OVX各通過2隊，每隊可使用6週，算力使用期間為113年7月至9月。

DGX 2隊為台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）、國科會TAIDE計畫。經濟部表示，AITA申請專案主題為生成式AI應用，包含智慧製造、智慧座艙、智慧客服、設計自動化、智慧金融與智慧交通等，為工研院、資策會、NTT Data、華邦電、凌陽科技、晶心科技、聚晶半導體、大數軟體、公共工程資訊學會、峻魁智慧、人工智能、邁爾凌、樂達創意科技、聯發創新基地、長佳智能、律果科技等16個單位聯合申請。

國科會TAIDE計畫則是聚焦旗艦級TAIDE模型研發，聯合申請單位為AICoE-台灣大學、成功大學、陽明交大、清華大學、中研院等。

此外，OVX 2隊為中鋼股份有限公司及工研院。經濟部表示，中鋼的提案主題為高爐爐頂佈料數位雙生；工研院則聚焦元宇宙智慧工廠與生成式AI機器人應用，與資策會、鴻騰精密、創造智能、瑪斯特頓、狂點軟體開發、台灣大學、科勝科技等7個單位聯合申請。