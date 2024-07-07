低軌衛星涵蓋率擴大 推升商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

國際低軌衛星大廠積極發射衛星，中高軌衛星廠商也積極與低軌衛星合併或策略合作，加上電信業者T-Mobile、KDDI、中華電信（2412）也展開衛星策略合作布局，業界看好，航行在太空上的衛星商機可望開始「落地」，除一般用戶，更將拓展到企業、海事及航空業。

根據研調機構TrendForce發布「低軌衛星大廠供應鏈策略與挑戰分析」報告，看好低軌衛星全球用戶滲透率持續上升，衛星零組件廠切入SpaceX星鏈及OneWeb等兩家主要衛星營運商供應鏈，預估全球衛星產值將從2021年2,830億美元提升至2025年的3,570億美元。

特斯拉創辦人馬斯克旗下SpaceX發表低軌衛星聯網服務星鏈（Starlink）穩居全球最大低軌衛星業者，已發射6,000枚，連結100個國家，超過300萬客戶，除消費者，也打入企業、行動、海事及航空業者，並與美國T-Mobile、日本KDDI策略合作。

SpaceX星鏈計畫宣布推出小型天線「迷你星鏈（Starlink Mini）」，僅如同一台筆電大小，初期售價599美元，可隨行帶著走，是行動版方案，比住宅型服務天線貴了100美元，迷你星鏈行動方案月費150美元，住宅型家用方案120美元。

馬斯克認為，設立迷你星鏈僅須五分鐘，這項產品將改變世界。

中華電信獨家與OneWeb合作，代理衛星服務落地台灣。

亞馬遜日前指出，要聯手電信業者Vrio在南美七國推出衛星網路服務，2025年中率先在阿根廷上線；目前南美洲約有2億人還沒有網路服務。

SpaceX 中華電信 低軌衛星

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